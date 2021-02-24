Темный режим в Google Maps стал доступен на Android, а на Android Auto появились игры





Google продолжает планомерно переводить свои приложения и сервисы на «темную сторону»‎ — 24 февраля вышло обновление Google Картах на Android и в нем появился полноценный темный режим. Его тестирование началось еще в сентябре 2020 года, а сейчас состоялся полноценный широкомасштабный запуск.

Как обычно, обновление распространяется поэтапно, в ближайшие дни оно должно стать доступно по всему миру. Проверить доступность опции можно в «Настройках» — она активируется в новом разделе под названием «Тема».

Темный режим стал частью пакета новых функций для Android, в который также вошли обновления Android Auto. Вдобавок к кастомным обоям в Android Auto теперь есть игры. В стартовую линейку вошли Trivia Crack, Jeopardy!, Song Quiz и Are You Feeling Lucky? от самой Google.

Еще Android Auto теперь поддерживает режим разделённого экрана, в котором карты можно размещать бок о бок с элементами управления мультимедиа, подобно тому, как это реализовала Apple в CarPlay с выпуском iOS 13 в 2019 году (хотя эта функция будет доступна только в автомобилях с более широкими дисплеями). Google также добавляет ярлыки на стартовый экран Android Auto для быстрого доступа к погоде или настройке домашнего термостата.

Новые функции в Android Auto станут доступны «в ближайшие дни» на телефонах под управлением Android версии 6.0 и новее в совместимых автомобилях.