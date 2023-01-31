Теперь и без интима: россиянам заблокировали доступ к OnlyFans

OnlyFans — британская соцсеть, позволяющая просмотреть эксклюзивный контент за деньги — теперь доступна для жителей россии только через VPN.
В настоящее время при попытке зайти на сайт с российского IP-адреса появляется сообщение об ошибке «403» (доступ запрещен). Сервис по мониторингу блокировки и доступности ресурсов GlobalCheck подтверждает, что платформа не доступна со всех главных российских провайдеров: «Ростелеком», «МегаФон», «Билайн», Yota и T2 Mobile.
При использовании VPN платформа работает.
OnlyFans — это развлекательная платформа, которая в основном специализируется на платном контенте «для взрослых», но также позволяет другим авторам публиковать собственные медиафайлы, которые пользователи могут просмотреть за ежемесячную плату.
Официального объявления о блокировке от соцсети не было, но еще в апреле 2022 года OnlyFans приостановила учетные записи и платежи для авторов из россии.