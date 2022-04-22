Новости

OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов авторов контента из россии

OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов авторов контента из россии

Популярная платформа продажи контента для взрослых OnlyFans OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов авторов контента из россииOnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов авторов контента из россииСайт, где знаменитости, секс-работники и участники фильмов для взрослых публикуют свои видеозаписи и фотографии, а их подписчики получают доступ к контенту за ежемесячную плату приостановила учетные записи и платежи для авторов из россии, сообщает Motherboard.

Платформа из Великобритании — до сих пор — оставалась одной из немногих западных технологических компаний, которые не закрылись для российских пользователей. Хотя OnlyFans ненадолго заблокировал доступ для российских авторов в феврале, вскоре сервис восстановил аккаунты, заявив, что полная функциональность будет доступна, «пока у нас есть способы оплаты для их поддержки». Но теперь, похоже, более жесткие ограничения платежей вынудили OnlyFans приостановить платежи и доступ к сайту авторам контента из россии.

«OnlyFans — это, прежде всего, бизнес для создателей контента. В последние несколько месяцев мы рассмотрели несколько вариантов продолжения предоставления наших услуг авторам, пострадавшим в результате российско-украинской войны. Однако из-за дальнейшего усиления ограничений платежей в россию и из россии, OnlyFans больше не может должным образом обслуживать российское сообщество авторов.

Поэтому мы вынуждены принять меры по временной приостановке учетных записей, по которым платежи перечисляются в россию. Мы просим пострадавших авторов связаться со специалистами поддержки [email protected], которые могут помочь решить любые вопросы, касающиеся их учетных записей»

из заявления OnlyFans

Пока неясно, сохранят ли пользователи OnlyFans в россии доступ к своим аккаунтам и смогут ли дальше оплачивать услуги на платформе. Мы обновим новость, как только появятся дополнительные разъяснения.

Тратить и зарабатывать деньги в россии в последние недели стало еще труднее, поскольку страны цивилизованного мира продолжают вводить санкции против государства-террориста. российским авторам контента и продавцам запрещено зарабатывать деньги на ряде западных платформ, включая Twitch, YouTube, Etsy, Fiverr, а также Instagram и Facebook, принадлежащие Meta. Платежные системы Visa, Paypal, American Express и Mastercard приостановили операции в стране. Частичный запрет SWIFT в россии означает, что ряд крупных банков не могут совершать операции с остальным миром.

8 апреля ЕС одобрил пятый пакет санкции против россии из-за вторжения в Украину и зверства, которые совершают российские оккупанты. Их частью стали дополнительные запреты на экспорт квантовых компьютеров и полупроводников, высококачественную электронику и программное обеспечение. Сейчас ЕС готовится принять шестой пакет санкций, частью которого, как ожидается, станет эмбарго на импорт российских энергоносителей и усиление ограничений в отношении банковского сектора.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить