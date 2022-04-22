OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов авторов контента из россии

Популярная платформа продажи контента для взрослых OnlyFans Сайт, где знаменитости, секс-работники и участники фильмов для взрослых публикуют свои видеозаписи и фотографии, а их подписчики получают доступ к контенту за ежемесячную плату приостановила учетные записи и платежи для авторов из россии, сообщает Motherboard.

Платформа из Великобритании — до сих пор — оставалась одной из немногих западных технологических компаний, которые не закрылись для российских пользователей. Хотя OnlyFans ненадолго заблокировал доступ для российских авторов в феврале, вскоре сервис восстановил аккаунты, заявив, что полная функциональность будет доступна, «пока у нас есть способы оплаты для их поддержки». Но теперь, похоже, более жесткие ограничения платежей вынудили OnlyFans приостановить платежи и доступ к сайту авторам контента из россии.

«OnlyFans — это, прежде всего, бизнес для создателей контента. В последние несколько месяцев мы рассмотрели несколько вариантов продолжения предоставления наших услуг авторам, пострадавшим в результате российско-украинской войны. Однако из-за дальнейшего усиления ограничений платежей в россию и из россии, OnlyFans больше не может должным образом обслуживать российское сообщество авторов. Поэтому мы вынуждены принять меры по временной приостановке учетных записей, по которым платежи перечисляются в россию. Мы просим пострадавших авторов связаться со специалистами поддержки [email protected], которые могут помочь решить любые вопросы, касающиеся их учетных записей» из заявления OnlyFans

Пока неясно, сохранят ли пользователи OnlyFans в россии доступ к своим аккаунтам и смогут ли дальше оплачивать услуги на платформе. Мы обновим новость, как только появятся дополнительные разъяснения.

Тратить и зарабатывать деньги в россии в последние недели стало еще труднее, поскольку страны цивилизованного мира продолжают вводить санкции против государства-террориста. российским авторам контента и продавцам запрещено зарабатывать деньги на ряде западных платформ, включая Twitch, YouTube, Etsy, Fiverr, а также Instagram и Facebook, принадлежащие Meta. Платежные системы Visa, Paypal, American Express и Mastercard приостановили операции в стране. Частичный запрет SWIFT в россии означает, что ряд крупных банков не могут совершать операции с остальным миром.

8 апреля ЕС одобрил пятый пакет санкции против россии из-за вторжения в Украину и зверства, которые совершают российские оккупанты. Их частью стали дополнительные запреты на экспорт квантовых компьютеров и полупроводников, высококачественную электронику и программное обеспечение. Сейчас ЕС готовится принять шестой пакет санкций, частью которого, как ожидается, станет эмбарго на импорт российских энергоносителей и усиление ограничений в отношении банковского сектора.