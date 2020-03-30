Tesla Autopilot скоро будет распознавать сигналы светофора и должным образом реагировать на них





Судя по всему, в скором времени функция Autopilot на электромобилях Tesla будет способна распознавать сигналы светофора и реагировать должным образом во время движения. В сервисе микроблогов Twitter появилась публикация с коротким роликом, где видно, как электромобиль Tesla едет по улице, проезжает перекрёстки, когда горит зелёный сигнал светофора, но останавливается в том случае, когда горит красный свет. Предполагается, что компания активирует эту новую функцию в следующем обновлении пришивки для Autopilot.

Autopilot stopping for red lights! 😱😱😱😱😱🤗🤗🤗 🎉 🥳 let’s goooooooo pic.twitter.com/C95etry3t5 — Third Row Tesla Podcast (@thirdrowtesla) March 26, 2020

Tesla Autopilot уже может распознавать другие автомобили на дороге, а прошлой осенью обновление позволило ему также обнаружить дорожные конусы. При использовании функции Navigate на Автопилоте, электромобиль также будет планировать смену полосы движения, чтобы объехать эти конусы.

Компания Тесла утверждает, чтобы в скором времени на дороге появились полностью автономные автомобили. Илон Маск ранее говорил, что они будут готовы в 2019 году, и что к 2020 году появится более миллиона робо-такси. И хотя уже наблюдается просрочка, развитие функций Autopilot, в том числе внедрение возможности распознавания сигналов светофора, приближает нас к полностью автономным транспортным средствам. Хотя в нынешнем виде полностью полагаться на Автопилот не стоит, и сама компания об этом предупреждает.

Источник: Engadget