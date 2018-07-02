Tesla и Pacific Gas and Electric создадут в Калифорнии хранилище энергии ёмкостью 1,1 ГВт∙ч

Компании Tesla и Pacific Gas and Electric совместно работают над созданием гигантского хранилища энергии. По сравнению с ним австралийское хранилище может показаться карликом.

Новое хранилище будет создано в Калифорнии. Компания Pacific Gas and Electric уже представила в Комиссию по коммунальным предприятиям Калифорнии предложения по четырём объектам хранения энергии. Один из них предназначен для установки на площадке подстанции в населённом пункте Мосс Ландинг. Он сможет выдавать 182,5 МВт энергии на протяжении четырёх часов. Это больше, чем могут обеспечить 3 тыс. батарейных блоков Tesla Powerpack 2. Для сравнения, хранилище энергии в Австралии обеспечивает выдачу «всего» 129 МВт энергии. Совокупная ёмкость всех объектов в рамках данного проекта составит 1,1 ГВтч. Отметим, недавно Илон Маск намекал, что в скором времени Tesla может получить сделку в масштабах 1 ГВтч.

Как и в других случаях, батареи будут обеспечивать местные потребности в энергии. В те периоды, когда электростанции вырабатывают больше энергии, чем используют потребители, они смогут накапливать излишки электроэнергии, а затем будут отдавать её в сеть в периоды пикового потребления. Если Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии одобрит эти проекты, то они могут быть готовыми в промежуток времени между концом 2019 года и концом 2020 года.

Источник: Engadget