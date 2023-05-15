Tesla Model Y, Model 3 и китайский Wuling Hongguang Mini EV — самые продаваемые электромобили 2022 года

Лидером по глобальным продажам электромобилей в 2022 году оказалась компания Tesla, разместившая свои Model Y и Model 3 на первом и втором местах, согласно рейтингу, опубликованному Motor1.

Курс IT-освіта для підлітків Почніть вже вивчати те IT! Починаємо

В этом году Tesla Model Y сдвинула на второе место с лидерской позиции Model 3, которая в 2021 году продавалась больше всего. Маленький внедорожник приобрели 747 тысяч новых клиентов, что на 91% больше, чем в 2021 году. Почти половина Model Y (44%) была приобретена в Китае (плюс Гонконг и Тайвань), в то время как объем продаж в США и Канаде составил 34%. На продажи в Европе пришлось 19%. Далее следует Юго-Восток Азиатско-Тихоокеанского региона (13 400 единиц) и Япония-Корея (9 600 единиц).

В сущности, Tesla повторила успех Toyota, но в электромобильном сегменте. Две модели японского производителя также лидируют в глобальном рейтинге продаж автомобилей.

Tesla Model 3 заняла вторую позицию в рейтинге с показателем 482 000 единиц, из которых 47% продано в США и Канаде, 28% в Китае (опять, включая Гонконг и Тайвань) и 19% в Европе. В отличие от Model Y, этот седан подешевел на 3% из-за негативного влияния популярности его внедорожника-близнеца. На эти две модели приходилось 95% мировых объемов производства Tesla в 2022 году.

Третью позицию занял Wuling Hongguang Mini EV, который стал эталоном электромобилей в Китае – крупнейшем рынке электромобилей в мире. В 2022 году было продано 443 400 единиц, что немногим больше Model 3. Частично популярность этого автомобиля связана с его ценой, а также тем, что он стал идеальным решением мобильности для многих потребителей в Китае.

Среди других «китайцев» в рейтинге – BYD Dolphin с продажами более чем в 200 000 единиц. Dolphin по сравнению с Wuling имеет больший потенциал на внешних рынках. То же самое касается BYD Yuan Plus, также известного как BYD Atto 3, компактного внедорожника, привлекательность которого стремительно растет в некоторых странах.

Курс Fullstack-програміст. Якщо ти не знайдеш роботу за 12 тижнів, ми повернемо гроші. Вау!

Самым популярным европейским электромобилем оказался Volkswagen ID.4 с ростом продаж на 53% до 175 600 единиц. 47% пришлись на Китай, Гонконг и Тайвань, 39% – на Европу и 13% на США и Канаду.

Чуть ниже в рейтинге расположились Volkswagen ID.3 с продажами – 77 900 единиц (68% в Европе), Fiat 500, BMW iX3, Polestar 2, Skoda Enyaq, Dacia Spring, Peugeot 208, Mini Hatch и Volvo XC40 BEV.