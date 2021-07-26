Tesla поделилась ценами на промышленные хранилища энергии Megapack – от $1 млн за один блок





Около двух лет назад компания Tesla представила крупные хранилища энергии для промышленных масштабов под названием Megapack. Они предназначены для применения в коммерческих и коммунальных масштабах. Теперь же компания поделилась более подробными сведениями о цене таких решений.

Цена хранилищ энергии Tesla Megapack начинается с уровня $1 млн. Эта цена может показаться высокой, но на самом деле это неплохое предложение для крупномасштабного хранилища энергии. Одиночный блок Megapack представляет собой аккумуляторную систему ёмкостью 3 МВтч, что примерно в 14 раз больше, чем у версии Powerpack (210 кВтч). Такой блок по размерам сопоставим с контейнером. Он оснащается встроенными модулями, инверторами и тепловыми системами.

Tesla утверждает, что благодаря большему размеру и встроенной силовой электронике Megapack на 60% более энергоёмкий, чем устройство Powerpack. Блок Megapack может поставляться в контейнере сразу готовым к установке.

На прошлой неделе Tesla незаметно запустила новый онлайн-конфигуратор для Megapack. В конфигураторе указаны цены, которые меняются в зависимости от того, сколько блоков намерен приобрести заказчик. Например, цена одного блока Tesla Megapack составляет $1 235 890. Но это не совсем типичный вариант использования такого устройства. Фактически Tesla использует в конфигураторе значение по умолчанию, равное 10 блокам Megapack. И в таком случае цена набора составляет $9 999 290, а стоимость каждого отдельного блока уже снижается до $999 929.

В результате, стоимость хранения для 1 кВтч составляет $327,87. Цена за кВтч снижается по мере того, как покупатель заказывает больше блоков Megapack. Например, в случае заказа 100 таких блоков стоимость за кВтч снижается примерно до $280. Однако это не совсем точное представление о стоимости батареи Tesla, поскольку она также включает в себя силовые инверторы мощностью 7,6 МВт и стоимость установки. Конфигуратор также показывает годовую стоимость обслуживания установки хранения энергии, которая может достигать до 2% в год.

Tesla также сообщает приблизительные сроки поставки установок Megapack на разных рынках. Например, компания считает, что в Калифорнии она сможет реализовать новые проекты Megapack уже в следующем году. Большинству других рынков придётся подождать как минимум до 2023 года, чтобы получить промышленное хранилище энергии.

Источник: electrek