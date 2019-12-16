Tesla предлагает новую домашнюю солнечную систему мощностью 15,2 кВт, которая ежедневно вырабатывает до 77 кВт*ч энергии

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Компания Tesla выпустила новую версию своей домашней солнечной системы. Новинка под названием X-Large является достаточно крупным решением. Она обладает генерирующей мощностью 15,2 кВт и подходит для домов площадью более 4000 квадратных футов (371,6 квадратных метров).

Новая система обеспечивает прирост мощности сразу на 33% по сравнению с предыдущей наиболее мощной версией (11,4 кВт). Пользователям также предлагаются модификации мощностью 3,8 и 7,6 кВт.

Версия X-Large предусматривает использование большого массива солнечных панелей для крыши. В данном случае используются традиционные солнечные панели, а не «солнечная черепица». Такая система способна генерировать 58-77 кВтч энергии каждый день, что должно обеспечивать потребности достаточно крупных домохозяйств. Она наиболее полно сможет удовлетворять потребности в энергии тех пользователей, ежемесячные счета за электроэнергию у которых составляют $340-$460. При этом цена системы X-Large составляет $39093 ($27365 с учётом скидки). Система также предлагается на условиях новой «солнечной подписки» по цене $195 в месяц.

Источник: electrek