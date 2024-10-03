Tesla прекратила продажи самой дешевой модели Model 3 Standard Range

Tesla прекратила продажи своей самой дешевой модели электромобиля: Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive. Это следует из обновленного онлайн конфигуратора Model 3, который больше не содержит этой версии.

Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive была самым дешевым электромобилем Tesla, доступным для покупки. Его цена составляла $39 тыс. (до учета налоговых льгот).

Tesla часто меняет комплектации своих автомобилей, не делая никаких объявлений и не объясняя эти изменения. Но в этот раз с высокой долей вероятности можно определить, что и почему произошло.

Model 3 Standard Range был последним автомобилем Tesla, который использовал аккумуляторные элементы LFP из Китая. Китайские элементы питания недавно получили повышенные пошлины на импорт в США, и эти аккумуляторы также затрудняют доступ к налоговой льготе для электромобилей в размере $7,5 тыс. Вероятно, Tesla считала, что эта конкретная комплектация не будет конкурентоспособной при повышенных пошлинах.

Теперь самая дешевая версия автопроизводителя — Model 3 Long Range Rear-Wheel-Drive — предлагается за $42,5 тыс. Следовательно, заинтересованным потребителям придется платить на $3,5 тыс. больше. В США можно надеяться на федеральный налоговый кредит, что сэкономит $7,5 тыс. То есть, этот автомобиль будет стоить $35 тыс.

Источник: electrek