Tesla судится со стартапом Rivian и бывшими сотрудниками из-за кражи конфиденциальной информации





Компания Tesla подала иск в суд против стартапа Rivian. Причиной тому стал тот факт, что Tesla обнаружила «тревожное поведение» бывших сотрудников, которые при поиске новой работы также брали с собой конфиденциальную информацию и сведения, представляющие собой коммерческую тайну. При этом Tesla утверждает, Rivian «сознательно поощряет» такое поведение. В связи с таким «презренным, бесцеремонным, репрессивным, умышленным, злонамеренным и двуличным» поведением истец требует применить к нарушителю штрафные санкции. Однако их размер пока не уточняется.

Rivian, пожалуй, является самым богатым стартапом в мире, работающим в сфере электротранспорта. За последние полтора года он собрал финансирование в размере более $5 млрд. К поставкам электрических пикапов премиум-класса он намерен приступить в начале 2021 года – раньше выхода Tesla Cybertruck. Примерно в то же время компания намерена вывести на рынок и электрический автомобиль в классе SUV. Готовясь к запуску своих электромобилей, Rivian наняла около 2400 сотрудников из ведущих компаний автомобильной и технологической отраслей, в том числе 178 бывших работников Tesla. По данным иска, из общего количества этих сотрудников 70 сделали прямой переход из Tesla в Rivian.

Однако в иске фигурируют не все перешедшие на новое место работы бывшие сотрудники. Tesla напрямую обвиняет Rivian и четырёх своих бывших сотрудников. Кроме того, компания заявляет, что она идентифицировала и дополнительных лиц, которые также могли похитить и забрать с собой к новому работодателю конфиденциальную информацию.

В самом стартапе Rivian заявили, что такие обвинения являются «необоснованными». Как заявил представитель компании, при трудоустройстве в Rivian от всех сотрудников требуют подтверждения, что они не использовали и не будут использовать в дальнейшем интеллектуальную собственность бывшего работодателя.

Однако Tesla утверждает, что двое из обвиняемых бывших сотрудников сознались в том, что они забрали с собой конфиденциальную информацию компании. Один из них – старший менеджер отдела кадров Тами Паскаль. Утверждается, что уже после того, как она согласилась на предложение трудоустройства Rivian, Паскаль «взяла из сети Tesla по меньшей мере 10 конфиденциальных и проприетарных документов», включая списки кандидатов, информацию о местах поиска потенциальных сотрудников, и «подробные внутренние записи о кандидат на руководящие должности». Паскаль сначала отрицала факт выноса документов, но потом призналась.

Джессика Сирон, которая работала менеджером в отделе охраны окружающей среды, здравоохранения и безопасности Tesla, якобы отправила документы на свой личный почтовый адрес Gmail. Это произошло через 3 дня после согласия на предложение Rivian. Tesla утверждает, что Сирон сначала отрицала это, но после общения со следственной группой призналась, что под давлением отправила один документ.

В иске также утверждается, что Rivian знала о передаче конфиденциальной информации и даже поощряла такое поведение сотрудников в некоторых случаях. В частности, в случае Ким Вон, которая до недавнего времени занималась подбором кадров в Tesla, имел место призыв к противоправным действиям. С Вон связался специалист по найму персонала Rivian и прямо сказал ей: «У Rivian не было шаблонов, структур, формуляров или документов, необходимых для найма персонала», которые помогли бы стартапу в усилении направления подбора кадров. В тот же день Вон отправила на свою электронную почту Gmail «как минимум 16 крайне конфиденциальных документов по набору персонала из сети Tesla». Среди них были конфиденциальные презентации Powerpoint, в которых содержалась подробная информация о процессе подбора и найма сотрудников Tesla, а также информация о зарплате.

В иске говорится, что компании удалось выяснить все эти детали, потому что её следственная группа «недавно приобрела сложные электронные средства мониторинга безопасности». Отметим, ранее служба безопасности компании неоднократно обвинялась во взломе и слежке за сотрудниками.

Источник: The Verge