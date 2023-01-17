Tesla тайно ухудшила производительность тормозов в Model Y Performance и добавила крышку, чтобы скрыть это изменение

Между версиями Model Y Long Range к Model Y Performance есть несколько отличий. Так, владельцы Model Y Performance могут рассчитывать на более динамичное ускорение и более высокую максимальную скорость, хотя эти показатели имеют скорее программное ограничение. Также разница проявляется в размере колёс и производительности тормозов. Это уже физические отличия.

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Тормоза Brembo большего размера, пожалуй, являются наиболее существенным обновлением за те дополнительные деньги, которые Tesla требует за переход к версии с максимальной производительностью. Однако выяснилось, что Tesla ухудшила тормоза в Model Y Performance и сделала это очень хитрым и тайным (если не сказать обманным) способом. Изменения выявила и разоблачила компания ZEV Centric, производящая аксессуары для автомобилей Tesla.

ZEV Centric работала с различными автомобилями Model Y клиентов и своими собственными автомобилями, и в процессе работы выявила подмену тормозов. Это были автомобили различных годов выпуска.

Улучшение Performance для Model Y предусматривает использование заднего суппорта Brembo и ротора увеличенной толщины (на 2 мм) с дополнительными функциями вентиляции. Компания выявила, что примерно в сентябре Tesla начала заменять этот суппорт Brembo (справа) новым тормозом Mando (слева).

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Кроме того, по заверениям ZEV Centric, ротор стал на 2 мм тоньше, то есть также подвергся даунгрейду.

Специалисты ZEV Centric, являющиеся экспертами по тормозам, считают, что это значительное ухудшение. В компании считают, что Tesla должна предоставить им тормоза Brembo, поскольку это изменение не было указано в конфигураторе Tesla Model Y.

Отметим, это не первое удешевление, предпринимаемое компанией Tesla для сокращения затрат. Ранее компания уже удаляла некоторые доступные функции и возможности из своих автомобилей, включая элементы управления поясничной поддержкой кресла пассажира и ультразвуковые сенсоры.

Источник: electrek