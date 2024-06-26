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По данным осведомленных источников, Tesla ведет переговоры с шинным гигантом Michelin об использовании их новейшей технологии безвоздушных шин в своей линейке электромобилей.

Безвоздушные шины существуют уже давно, но они еще не используются в автомобилях в каком-либо значительном объеме. Их очевидным преимуществом является отсутствие воздуха, следовательно, они не страдают от проколов и потери воздуха. Это их главное преимущество с точки зрения надежности. В зависимости от конструкции они также могут быть легче и эффективнее. Кроме того, они будут иметь меньшее негативное влияние на окружающую среду благодаря значительному уменьшению остатков шин. В дополнение ко всему прочему, структура безвоздушной шины может позволить создать долговечные волокна и даже заменяемые поверхности шин.

Французский шинный гигант Michelin был одним из производителей шин, которые стремятся использовать безвоздушные шины для легковых автомобилей. И теперь эта цель может быть достижимой благодаря вероятному сотрудничеству с Tesla. Сообщается, что компании ведут переговоры относительно тестирования безвоздушных шин Uptis.

Michelin ранее тестировала свои безвоздушные шины на электромобиле Chevy Bolt. Объявляя об испытаниях еще в 2019 году, компания заявила, что надеется внедрить эту технологию в потребительские автомобили до 2024 года.

Источник: electrek

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