Новости Авто 12.12.2023 в 14:27 comment views icon

Tesla все-таки будет судиться с клиентами, которые «слишком рано» перепродали Cybertruck — штраф в $50 000 тоже вернули

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Tesla все-таки будет судиться с клиентами, которые «слишком рано» перепродали Cybertruck — штраф в $50 000 тоже вернули

Противоречивый пункт снова появился в соглашении о покупке электрического пикапа.

За несколько недель до старта поставок Cybertruck, Tesla обновила сделку купли-продажи пунктом, предусматривавшим, что клиенты не смогут продать свой новый автомобиль в течение первого года без четкого разрешения автопроизводителя, иначе на них могут подать в суд или требовать «штраф в размере 50 000 долларов или стоимости перепродажи, в зависимости от того, какая из этих сумм больше».

В то же время после того, как информация о противоречивом пункте распространилась в соцсетях, Tesla втихую удалила его из соглашения, но, как оказалось, ненадолго.

По данным Electrek, клиенты Cybertruck, которым удалось заказать конфигурацию Foundation Series стоимостью $120 000, получили соглашение о заказе с противоречивым пунктом, который все еще четко действует. Согласно копии, опубликованной клиентами на форуме Cybertruck Owners Club, покупатели соглашаются не продавать свои транспортные средства в течение первого года после покупки — без письменного согласия от Tesla, которая также может выкупить авто по сниженной цене, рассчитав $0,25 за каждую милю проезда, плюс износ и стоимость любого необходимого ремонта.

Tesla таки судитиметься з клієнтами, які «‎зарано» перепродали Cybertruck — штраф у $50 000 теж повернули

Другие люксовые автопроизводители, такие как Ferrari и Porsche, используют подобное правило. В случае с Tesla — не уточняется, будет ли применяться пункт ко всем покупателям Cybertruck или исключительно для владельцев Foundation Series.

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