Tesla все-таки будет судиться с клиентами, которые «слишком рано» перепродали Cybertruck — штраф в $50 000 тоже вернули

Противоречивый пункт снова появился в соглашении о покупке электрического пикапа.

За несколько недель до старта поставок Cybertruck, Tesla обновила сделку купли-продажи пунктом, предусматривавшим, что клиенты не смогут продать свой новый автомобиль в течение первого года без четкого разрешения автопроизводителя, иначе на них могут подать в суд или требовать «штраф в размере 50 000 долларов или стоимости перепродажи, в зависимости от того, какая из этих сумм больше».

В то же время после того, как информация о противоречивом пункте распространилась в соцсетях, Tesla втихую удалила его из соглашения, но, как оказалось, ненадолго.

По данным Electrek, клиенты Cybertruck, которым удалось заказать конфигурацию Foundation Series стоимостью $120 000, получили соглашение о заказе с противоречивым пунктом, который все еще четко действует. Согласно копии, опубликованной клиентами на форуме Cybertruck Owners Club, покупатели соглашаются не продавать свои транспортные средства в течение первого года после покупки — без письменного согласия от Tesla, которая также может выкупить авто по сниженной цене, рассчитав $0,25 за каждую милю проезда, плюс износ и стоимость любого необходимого ремонта.

Другие люксовые автопроизводители, такие как Ferrari и Porsche, используют подобное правило. В случае с Tesla — не уточняется, будет ли применяться пункт ко всем покупателям Cybertruck или исключительно для владельцев Foundation Series.