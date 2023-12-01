Новости Авто 01.12.2023 в 08:30 comment views icon

Илон Маск передал Tesla Cybertruck первым покупателям: самый дешевый пикап за $60 990 выйдет в 2025 году, в 2024 – только от $79 990

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Илон Маск передал Tesla Cybertruck первым покупателям: самый дешевый пикап за $60 990 выйдет в 2025 году, в 2024 – только от $79 990

Под дабстеп в неоновом освещении Илон Маск передал первые Tesla Cybertruck избранной группе клиентов. Среди них были соучредитель Reddit и основатель фонда венчурного капитала Seven Seven Six Алексис Оганян и основатель и генеральный директор Trousdale Ventures Филипп Сарофим.

Прямая трансляция вручения Tesla Cybertruck заказчикам длилась около 30 минут, но была оформлена в стиле Tesla: помпезность и громкая музыка, VIP-гости и, конечно, сам Маск.

Поставки Tesla Cybertruck начнутся  через шесть лет после того, как Илон Маск впервые написал о создании автомобиля и через четыре года после того, как он продемонстрировал футуристический пикап. Но за это время Cybertruck стал намного дороже, чем декларировал Маск в 2019 году.

Покупатели, пожелавшие Cybertruck стоимостью менее $40 000 – будут разочарованы. Заднеприводная версия электрического грузовика будет стоить от $60 990 и получит запас хода 400 км на полной зарядке. Эта версия не будет доступна до 2025 года.

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В 2024 году доступна версия Tesla — появятся версии Cyberbeast с двойным и тройным двигателем. Полноприводный Cybertruck будет стоить от $79 990 долларов, получит запас хода 550 км на одной зарядке, разгон до 96 км/ч за 4,1 секунды и максимальную скорость 180 км/ч. А комплектация с тремя двигателями обойдется в $99 990, будет иметь мощность 845 лошадиных сил и будет запас хода примерно 515 км.

Самый дешевый вариант Cybertruck будет доступен только в 2025 году. Вполне возможно, что Tesla позже снизит стартовую цену пикапа.

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«Мы вырыли себе могилу с Cybertruck». Маск предупредил, что Tesla не будет зарабатывать на бронепикапе до 2025 года

Источники: The Verge, TechCrunch

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