Тест телевизоров, 102 модели в течение 3 лет — какие бренды самые надежные и выгорает ли OLED

YouTube-канал RTINGS провел тест телевизоров продолжительностью 10 000 часов. Испытание ответило на вопрос, какие бренды самые выносливые и что надежнее, OLED или LCD.

Первая хорошая новость заключается в том, что большинство телевизоров работают без проблем в течение первых 10 000 часов использования. Однако 20 из них вышли из строя во время теста, а 24 подверглись частичным повреждениям. Итого это 43% процента от общего количества, что не так уж и мало, но обо всем по порядку.

Результаты теста показывают, что выгорание OLED-дисплеев не является реальной проблемой для тех, кто использует телевизор с обычной интенсивностью. Интересно, что у одного из двух самых надежных брендов было несколько частичных сбоев, но большинство из них случались на ЖК, а не на OLED-моделях.

Если говорить о типе подсветки, отсутствие таковой оказалось лучшим выбором. Почти все OLED-ТВ, как WOLED, так и QD-OLED, меньше всего подвержены неполадкам со временем. ЖК-дисплеи со светодиодной подсветкой по краям выходили из строя чаще всего. RTINGS объясняет, что расположение светодиодов в схеме является распространенной точкой отказа в этих телевизорах. В большинстве наблюдался полный выход из строя по крайней мере одного светодиода. Проблема в том, что большинство из них соединены последовательно, поэтому, если один неисправен, есть большая вероятность, что большая группа перестанет работать, а иногда даже все.

Некоторые телевизоры отказываются включаться в этот момент, сигнализируя о смерти. Другие продолжают показывать катастрофически плохое изображение, которое делает их фактически непригодными к использованию. Почти 60% телевизоров без локального затемнения потерпели полный или частичный выход из строя. Телевизоры с локальным затемнением, как Mini-LED, прошли испытания гораздо лучше. Около 25% телевизоров с подсветкой LED испытывают определенные сбои.

Данные тестирования показывают, что именно IPS-телевизоры работают хуже всего: 15 из 24 моделей испытали ухудшения со временем, но есть нюанс. Большинство современных IPS не имеют локального затемнения, поэтому их тип подсветки уже делает их хуже конкурентов. Локальное затемнение почти исключительно присутствует в моделях VA, которые оказались более выносливыми.

Несмотря на истории ужасов относительно выгорания, только OLED-дисплеи оказались действительно надежными. Да, они подверглись некоторому выгоранию, но только потому, что тест был специально разработан для их испытания. Каждый OLED в какой-то степени пострадал, но RTING утверждает, что при нормальных обстоятельствах эти телевизоры не подверглись бы никакому выгоранию.

Покупая новый телевизор на много лет, а, возможно, десятилетий, все хотят знать, какая марка самая надежная. Такие бренды, как Samsung и Sony, хорошо показали себя, но тест телевизоров RTINGS свидетельствует, что выигрывают LG и TCL. Только 1 LG OLED полностью вышел из строя, и только 1 телевизор TCL из 10 моделей сломался непосредственно перед окончанием теста. Экспериментаторы предупреждают, что испытания не являются точным показателем контроля качества, поскольку они включили только по одному экземпляру каждой модели. Вот почему такие бренды, как Insignia и Toshiba, имеют 100% уровень неудач: у них был только один «конь» в гонке.

Источник: Tom’s Hardware