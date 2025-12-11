Тест OLED-монитора в течение 21 месяца: большинству не стоит бояться выгорания, но есть нюансы

YouTube-канал Monitors Unboxed почти 2 года мучил монитор MSI MPG 321URX QD-OLED. Тестирование монитора продолжается уже некоторое время, Тим Шиссер ранее уже публиковал результаты.

Ранее ITC.ua публиковал промежуточные 15-месячные результаты этого длительного испытания, которые обнаружили некоторую слабую деградацию. Монитор в режиме «агрессивного выгорания» на самом деле использовался не слишком агрессивно. На нем не смотрели фильмы и не запускали игры с динамической картинкой, поэтому у статических приложений был шанс оставить след на экране. Windows 11 со светлой темой и без заставки, с выключением экрана через 2 часа бездействия. Окна программ были постоянно открыты в одних и тех же местах, на 95%. Монитор включался 8 часов в день ежедневно.

Заметные на экране результаты появились лишь после полугода такого использования. Дальнейшие изменения, следы от окон, не так уж и легко увидеть, поэтому автор теста подсветил сравнительное изображение. Несколько месяцев назад он отмечал, что изменились цвета, а больше всего пострадали зеленые субпиксели. Тогда исследователь предположил, что монитор может потерять высокую точность за 2-3 года, а тем, кто работает с цветами, может понадобиться замена за 9 месяцев. Обычные же бытовые пользователи не должны были бы заметить каких-либо изменений.

После 21 месяца выгорания монитора MSI MPG QD-OLED усилилось в наиболее пострадавших участках. Наиболее проблемным остается место расположения панели задач Windows, граница между окнами двух постоянно открытых программ, и правая сторона, где находилась наиболее часто используемая статическая программа. Зеленые субпиксели еще ухудшились, за ними начали деградировать синие, а затем красные. Однако цветовая температура монитора в целом не имела дальнейших отклонений.

Наиболее заметный результат — падение максимальной яркости до 237 нит. На сайте производителя указаны 250 нит, а от прошлой публикации значение ухудшилось на 5 нит. Общеизвестно, что OLED-мониторы теряют яркость со временем, особенно если не применять предохранительные режимы, как в данном случае.

Слова «деградация», «выгорание» и «уменьшение яркости» могут пугать, но практически результат более чем приемлемый. Обычные пользователи, которые не держат постоянно открытыми те самые светлые окна, смотрят видео или играют в игры, использующие темные темы и экономные режимы монитора через несколько лет вряд ли будут разочарованы.

Источник: Notebookcheck