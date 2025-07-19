Новости Авто 19.07.2025 comment views icon

Тест Xiaomi YU7 на трассе: запас хода ниже заявленного, но заряжается как чемпион

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Тест Xiaomi YU7 на трассе: запас хода ниже заявленного, но заряжается как чемпион

В конце прошлого месяца Xiaomi представила электрический кроссовер Xiaomi YU7 . С этой моделью компания предложила интересные характеристики, такие как мощность до 690 л.с. и пробег до 835 км, а также довольно привлекательную цену от $35300. Первые владельцы уже получили свои новенькие электромобили, что позволило проверить — насколько обещания китайской компании соответствуют действительности. Независимые тесты показали как сильные, так и слабые стороны Xiaomi YU7.

Во время независимого испытания от издания Sohu кроссовер Xiaomi YU7 проехал 483 км на скоростной трассе, прежде чем батарея разрядилась до 0%. Это примерно 64,4% от заявленного CLTC-запаса хода в 750 км. Стандарт CLTC известен своими завышенными показателями. Сама Xiaomi в рекламных материалах обещала достичь 80-90% этого запаса хода в реальных условиях дорожного движения. Однако реальные показатели оказались значительно меньше.

В то же время, по словам Sohu, Xiaomi YU7 продемонстрировал наибольший запас хода на высокой скорости среди электромобилей, которые они протестировали в своем фирменном испытании Run to the End.

Еще стоит заметить, что при достижении показателя 0% заряда батареи электромобиль не превращается в недвижимость. После этого Xiaomi YU7 еще смог проехать 9 км. Это хорошо, но значительно уступает возможностям первого электромобиля китайской компании. В предыдущем тесте седан Xiaomi SU7 проехал более 20 км после достижения 0% заряда.

Зато зарядка — это настоящий козырь Xiaomi YU7. Во второй части теста машину подключили к мощной зарядной станции на 400 кВт / 1000 В. При таких условиях батарея полностью зарядилась от 0 до 100% за 37 минут. Это очень хороший результат для батареи общей емкостью 108,70 кВт⋅ч, которая имеет полезную емкость 102 кВт⋅ч.

Еще из интересных показателей — на протяжении всего сеанса зарядки средняя мощность, подаваемая на аккумулятор, составляла 176 кВт. При этом электромобиль поддерживал более 300 кВт мощности при зарядке от 5% до 70%. Этот цикл удалось зарядить за 14 минут — достаточно, чтобы выпить чашку кофе. И это отличный результат для серийного электромобиля.

«Алло» представляет Xiaomi YU7 в Украине — три версии по цене от 1,716 млн грн.

Источник: autoevolution

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