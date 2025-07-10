«Алло» представляет Xiaomi YU7 в Украине — три версии по цене от 1,716 млн грн.

В прошлом месяце Xiaomi представила новый электрический кроссовер YU7. Лишь несколько недель спустя маркетплейс «Алло» сообщил об открытии предзаказов на эту новинку. Украинским поклонникам электрокаров предлагают три модификации Xiaomi YU7.

Характеристики Xiaomi YU7

Этот электромобиль построен на 800-вольтовой платформе со сверхбыстрой зарядкой. В зависимости от версии, авто может комплектоваться одним или двумя двигателями и батареями емкостью 96,3 кВт-ч или 101,7 кВт-ч:

Xiaomi YU7 Standard — заднеприводная версия с наибольшей автономностью и одним двигателем мощностью 320 л.с. Электромобиль имеет до 835 км запаса хода (по стандарту CLTC).

Xiaomi YU7 Pro — полноприводная модель с двумя двигателями суммарной мощностью 496 л.с. и запасом хода до 770 км.

Xiaomi YU7 Max — самая мощная и самая динамичная версия с полным приводом, двумя двигателями мощностью 690 л.с. и запасом хода до 760 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,23 с.

Версия Xiaomi YU7 Xiaomi YU7 Pro Xiaomi YU7 Max Батарея 96,3 кВт-ч 96,3 кВт-ч 101,7 кВт-ч Диапазон CLTC 835 км 770 км 760 км мощность 320 л.с. 496 л.с. 690 л.с. Разгон до 100 км/ч 5,88 с 4,27 с 3,23 с Максимальная скорость 240 км/ч 240 км/ч 253 км/ч Привод RWD AWD AWD DC-зарядка от 10% до 80% от общего количества 21 мин. 21 мин. 12 мин.

Xiaomi YU7 имеет 4999 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1608 мм в высоту, а колесная база составляет 3000 мм. Салон предлагает премиальные материалы отделки, сиденья с возможностью регулировки спинки до 135° и 1,1-метровый дисплей HyperVision, который состоит из трех Mini-LED-экранов яркостью до 1200 нит. На нем может отображаться разнообразная информация: картография дорожных условий в реальном времени, иллюстрация изменений в силовой установке и пневмоподвеске, показатели приборов, управление медиа и др.

Еще есть акустическая система, состоящая из 25 динамиков и поддерживающая Dolby Atmos. Автомобиль оборудован сенсором LiDAR и 4D-радаром для поддержки передовой системы помощи вождению. Xiaomi предлагает 9 вариантов цветов кузова и 4 цвета салона.

Цена Xiaomi YU7 в Украине

«Алло» предлагает купить Xiaomi YU7 в Украине и сейчас принимает предварительные заказы со следующими ценами за разные версии:

Xiaomi YU7 Standard — 1 715 999 грн.

Xiaomi YU7 Pro — 1 861 999.

Xiaomi YU7 Max — 2 133 999.

На все электромобили распространяется гарантия 2 года или 50 тыс. км пробега. Компания является официальным представителем Xiaomi в Украине и предлагает многие устройства бренда.

Напомним, в мае 2025 года «Алло» начала продажи электромобилей, а в июне предложил украинским покупателям седан Xiaomi SU7 в четырех версиях.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше