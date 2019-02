Tetris 99 – классическая головоломка с режимом Battle Royale

Популярность режима Battle Royale не может оставить равнодушными разработчиков игр, и иногда его добавляют в самые неожиданные проекты. Так, в рамках мероприятия Nintendo Direct была анонсирована игра Tetris 99, которая представляет собой вариацию классической головоломки с интегрированным соревновательным режимом Battle Royale.

В игре Tetris 99 пользователям предстоит вступить в групповое онлайн состязание, которое изначально включает 99 участников. Каждый из них должен стараться выстоять как можно дольше, убирая ряды блоков со своего экрана. Но по мере игры количество участников будет уменьшаться – когда стакан игрока заполнится падающими фигурками, он выбывает из дальнейшей борьбы. Матч продолжается до тех пор, пока не останется только один победитель.

The iconic puzzle game #Tetris arrives, but with an online experience like no other–99 players enter, but only one reigns supreme! #Tetris99 is available to download now, exclusively for #NintendoSwitchOnline Members. pic.twitter.com/iLWG08pmIi

