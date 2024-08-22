The Callisto Protocol и Gigantic: Rampage Edition — бесплатные раздачи Epic Games Store на этой неделе

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К новому уикенду магазин Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этот раз геймеры могут пополнить свои коллекции играми The Callisto Protocol и Gigantic: Rampage Edition.

The Callisto Protocol — это относительно новая игра в жанре survival horror. Она была представлена 2 декабря 2022 года. Действие этого сюжетного хоррора от третьего лица происходит через 300 лет после наших дней. Пилоты грузового космического корабля Джейкоб Ли и Макс Бэрроу выполняют рейс между спутниками Юпитера Европой и Каллисто с неизвестным и чрезвычайно хрупким грузом на борту. Во время спуска на поверхность Каллисто, на борт корабля проникают террористы, и все заканчивается аварийной посадкой неподалеку колонии. Но в колонии происходят странные события, а заключенные начали превращаться в чудовищ. Теперь Джейкобу придется выживать в таких неблагоприятных условиях, попутно раскрывая корпоративные тайны.

Бесплатная раздача игры The Callisto Protocol доступна по следующему адресу и продлится до 29 августа. Ее обычная цена — 849 грн.

Gigantic: Rampage Edition — это MOBA-шутер для команд из 5 героев, предлагающий динамичные сражения для поклонников обоих жанров. Игрок может выбирать уникальных героев из имеющегося списка и объединить силы с 4 другими игроками, чтобы захватывать цели и поразить могущественного Стража противника, одновременно защищая своего. Версия Rampage Edition включает новый игровой режим, функцию кроссплатформенной игры, новых героев, новые карты и улучшения игрового процесса.

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Получить игру Gigantic: Rampage Edition можно по ссылке по следующему адресу в магазине Epic Games Store.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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