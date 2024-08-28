The Witcher 4 почти готова к полноценному производству, — CD Projekt Red

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Кажется, разработка игры The Witcher 4 вышла на важный этап.

CD Projekt RED достигла значительного прогресса в разработке новой части саги о Ведьмаке в течение первой половины 2024 года. Финансовый директор компании Петр Нелюбович заявил о готовности проекта к переходу на новый этап разработки.

«Команда Polaris, работающая над следующей игрой во вселенной Ведьмака, достигла значительного прогресса. Это вскоре позволит нам завершить препродакшн и перевести проект в фазу полноценного производства», — сообщил Нелюбович.

Количество разработчиков, привлеченных к проекту, также возросло. По данным CD Projekt RED, если в апреле 2024 года над игрой работало 407 человек, то уже в июле эта цифра увеличилась до 410.

Ранее CD Projekt сообщала о планах начать полномасштабное производство во второй половине 2024 года. Судя по новым комментариям финансового директора, студия придерживается установленного графика.

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Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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