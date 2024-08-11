The Witcher 4 сменит главного героя, но Геральт останется частью игры, — актер озвучивания

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Даг Кокл, который озвучивал Геральта во всех играх CD Projekt Red, подтвердил участие любимого персонажа в следующей части серии The Witcher, хотя и не в роли главного героя.

В недавнем видео для Fall Damage Даг Кокл рассказал о предстоящем появлении Геральта в новой игре The Witcher. Актер отметил, что не может раскрыть детали, но подтвердил присутствие персонажа в игре, хотя и не в центре сюжета.

«Анонсировали The Witcher 4. Геральт будет частью игры, но мы не знаем, насколько значительной. На этот раз история не о нем. Мы не знаем, о ком она. Я с нетерпением жду, чтобы узнать. Я хочу знать! Я еще не видел ни одного сценария», — поделился Кокл.

Еще в 2013 году, представляя The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt Red отмечала, что это будет завершением саги о Геральте. Однако разработчики оставили возможность для возвращения персонажа. Джон Мамайс, исполнительный продюсер, тогда отмечал:

«Мы можем включить Геральта в будущие игры. Нам просто нужно обсудить это и решить, что делать дальше».

Что касается главного героя следующей игры The Witcher, то это остается загадкой. Цири могла бы стать очевидным выбором, хотя это бы означало канонизацию одной из концовок The Witcher 3. Официальные комиксы уже делали подобные шаги.

Единственная подсказка о новой игре — медальон в форме рыси, возможно, из Школы Кота. Это намекает на возможность появления совершенно нового ведьмака из этой загадочной школы.

Поскольку The Witcher 4 только недавно вступила в стадию препродакшена, а Кокл еще не видел сценария, фанам придется ждать еще долго, прежде чем они узнают больше подробностей.

Онлайн- курсPython developer від Mate academy. Amazon, Facebook, Netflix, Spotify використовують Python в розробці. Вивчіть цю мову на курсі Python developer і отримайте нову роботу! . Отримати знижку на курс

Источник: pcgamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.