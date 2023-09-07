Новости Игры 07.09.2023 в 15:55

Тодд Ховард об оптимизации Starfield ─ «Это некст-ген игра, поэтому нужно просто обновить ПК»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Во время одного из последних интервью Bloomberg Technology, посвященном запуску Starfield, Тодд Ховард из Bethesda и глава Xbox Фил Спенсер рассказывали об игровом бизнесе. Однако мероприятие началось с того, что Эд Ладлоу из Bloomberg довольно резко задает Говарду вопрос аудитории:

«Почему вы не оптимизировали эту игру для ПК?»

Тодд Ховард немного замешкался с ответом, но вскоре заявил, что на самом деле разработчики оптимизировали игру для ПК (в это время Фил Спенсер не смог сдержать смешок). Ховард добавил, что игра работает отлично, она представляет собой компьютерную игру следующего поколения, и в ней компания реализовала продвинутые технологии. Также в своем ответе он сказал, что игрокам, возможно, потребуется «обновить свой ПК для этой игры». В конце своей речи он отметил, что в Starfield «происходит много замечательных вещей, и фанаты на нее потрясающе реагируют».

Отметим, после релиза игры некоторые пользователи жаловались на плохую производительность Starfield, неудовлетворительное качество графики и плохую оптимизацию. На плохую оптимизацию жалуются большинство авторов негативных отзывов на игру в Steam.

Starfield у день релізу залучила понад мільйон одночасних гравців

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