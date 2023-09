Starfield у день релізу залучила понад мільйон одночасних гравців

Starfield ─ перший новий ігровий всесвіт Bethesda Softworks більш ніж за 25 років. На цей раз компанія звернулася до наукової фантастики і відправила гравців у космос, і схоже, що це приносить дивіденди.

Як повідомив у соцмережі X (раніше Twitter) генеральний директор Microsoft Gaming та керівник Xbox Філ Спенсер, понад мільйон гравців одночасно запускали Starfield у день релізу:

Лише у Steam у Starfield одночасно грали майже 270 тис. користувачів цієї платформи.

Спенсер продовжив:

Starfield exceeded 1 million concurrent players across all platforms today. Thanks to all the players who helped us reach this great milestone and congrats to the @BethesdaStudios https://t.co/5jFaCyPz4G

— Phil Spencer (@XboxP3) September 7, 2023