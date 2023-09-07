Новини Ігри 07.09.2023 о 14:29

Starfield у день релізу залучила понад мільйон одночасних гравців

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Вадим Карпусь

Автор новин

Starfield у день релізу залучила понад мільйон одночасних гравців

Starfield ─ перший новий ігровий всесвіт Bethesda Softworks більш ніж за 25 років. На цей раз компанія звернулася до наукової фантастики і відправила гравців у космос, і схоже, що це приносить дивіденди.

Як повідомив у соцмережі X (раніше Twitter) генеральний директор Microsoft Gaming та керівник Xbox Філ Спенсер, понад мільйон гравців одночасно запускали Starfield у день релізу:

«Сьогодні кількість одночасних гравців у Starfield перевищила 1 мільйон на всіх платформах».

Лише у Steam у Starfield одночасно грали майже 270 тис. користувачів цієї платформи.

Starfield в день релиза привлекла более миллиона одновременных игроков

Спенсер продовжив:

«Дякую всім гравцям, які допомогли нам досягти цієї важливої віхи, та вітаємо @BethesdaStudios».

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Starfield у день релізу залучила понад мільйон одночасних гравців
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Starfield – важлива гра для Microsoft Xbox. Упродовж останнього десятиліття компанію досить жорстко критикували за зниження загальної якості та стабільності ігор. У відповідь на цей зворотний зв’язок Microsoft вклала значні кошти у створення власної студії, купивши Bethesda Softworks та її дочірні студії, такі як id Software (автори DOOM) та Machine Games (розробники Wolfenstein). Microsoft вже почала бачити плоди своєї праці. Ігри Hi-Fi Rush від Tango Gameworks та Starfield добре сприймаються гравцями. Хоча Minecraft Legends та Redfall не змогли досягти показників, на які сподівалася компанія.

Джерело: windowscentral

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