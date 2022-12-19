Топ-менеджер Activision Blizzard Даниэль Аллегри покидает компанию — он возглавит разработчика NFT-обезьян Bored Ape

Согласно заявлению Yuga, опубликованному в понедельник, Даниэль Алегри, который также был главным операционным директором Activision, займет пост генерального директора Yuga Labs Inc. в первой половине 2023 года.

Activision объявила об уходе Алегре на прошлой неделе, заявив, что срок полномочий исполнительного директора закончится, когда 31 марта следующего года истечет срок его контракта. Алегре присоединился к Activision в апреле 2020 года после 16-летней карьеры в Google.

Activision работает над изменением своей корпоративной культуры после скандала с сексуальными домогательствами в 2021 году и ожидает результатов предстоящего приобретения Microsoft Corp. за $68,7 млрд, которое оспаривается Федеральной торговой комиссией.

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Yuga Labs входит в число компаний, которые вызвали ажиотаж во время бума криптовалют и блокчейнов в последние годы. Большая часть этого энтузиазма угасла, поскольку отрасль страдает от громких крахов нескольких криптовалютных компаний, включая биржу FTX.

Компания, основанная в 2021 году, была оценена в $4 млрд после завершения раунда финансирования в размере $450 млн в марте. Алегре заменит уходящего генерального директора Yuga Николь Муниз, которая останется партнером и советником компании.

Помимо создания популярной коллекции NFT Bored Ape, Yuga Labs также работает над проектом метавселенной, в рамках которого продажи виртуальной земли привлекли криптовалюту на сотни миллионов долларов.

Yuga замешана в ряде скандалов, включая расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США о том, нарушают ли продажи ее цифровых активов федеральный закон. Она также является ответчиком по судебному иску инвесторов из-за проплаченного продвижения знаменитостями своих NFT.

Источник: Bloomberg