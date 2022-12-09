Регулятор США подает в суд на Microsoft, чтобы заблокировать сделку с Activision Blizzard за $68,7 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) пытается через суд заблокировать соглашение Microsoft по приобретению крупной игровой компании Activision Blizzard. Иск был подан 8 декабря, после нескольких недель споров между Microsoft, Sony и регуляторами по поводу возможных проблем с конкуренцией и будущего Call of Duty.

FTC утверждает, что соглашение позволит Microsoft «подавить конкурентов своими игровыми консолями со стремительно растущим контентом подписки и бизнесом облачных игр». Регуляторы Великобритании и ЕС также внимательно изучают соглашение, несмотря на неоднократные попытки Microsoft успокоить их.

«Microsoft уже показала, что может и будет скрывать контент от своих игровых соперников. Мы стремимся помешать компании получить контроль над ведущей независимой игровой студией и использовать ее для антиконкурентных действий на многих динамичных игровых рынках». Холли Ведова, директор Бюро конкуренции FTC

«Соглашение расширит конкуренцию и создаст больше возможностей для геймеров и разработчиков игр. С первого дня мы обязались решать проблемы конкуренции, в частности, предложив FTC в начале этой недели определенные уступки. Хотя мы надеялись на мирное решение, но сможем защитить себя в суде, поскольку полностью уверены в нашем деле”. Брэд Смит, вице-руководитель и президент Microsoft

We have been committed since Day One to addressing competition concerns, including by offering earlier this week proposed concessions to the FTC. While we believe in giving peace a chance, we have complete confidence in our case and welcome the opportunity to present it in court. — Brad Smith (@BradSmi) December 8, 2022

Вице-президент компании по коммуникациям Фрэнк Шоу также опубликовал в Twitter ссылку на документ под названием: «Ознакомьтесь с фактами: как Microsoft стремится развивать игровые сообщества».

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sharing this for overall context. 🙂https://t.co/ZRY2wxQasr — Frank X. Shaw (@fxshaw) December 8, 2022

В письме к сотрудникам генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик сказал, что хочет «укрепить их уверенность», что приобретение будет закрыто.

«Утверждение, что это соглашение является антиконкурентным, не соответствует фактам, и мы верим, что выигрываем этот вызов», — сказал он.

Компания также опубликовала внутреннее электронное письмо, написанное Джебом Боутменом, старшим вице-президентом Activision по судебным процессам, нормативному законодательству и законодательству о публичной политике, в котором изложена их позиция по соглашению.

В прошлом месяце в ответ на претензии Sony Microsoft предложила компании заключить 10-летнее соглашение, согласно которому каждый новый релиз Call of Duty будет доступен на PlayStation в тот же день, когда он выходит на Xbox. Но Sony еще не приняла предложение. Подобная сделка уже была заключена между Nintendo и Valve – если покупка Activision Blizzard будет одобрена, Call of Duty может выйти на консоли Nintendo.

«Sony оказалась самым громким противником», — сказал недавно президент Microsoft Брэд Смит в интервью Wall Street Journal.

Ранее Управление конкуренции и рынков Великобритании объявило об углубленном расследовании поглощения. Microsoft назвала беспокойство CMA «неуместными» и обвинила регулятора в принятии жалоб Sony «без учета потенциального ущерба для потребителей». Свое углубленное расследование в начале ноября начала и Европейская комиссия — оно продлится 90 рабочих дней до 23 марта, после чего будет принято решение.

Источник: The Verge