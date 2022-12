Регулятор США подает в суд на Microsoft, чтобы заблокировать сделку с Activision Blizzard за $68,7 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) пытается через суд заблокировать соглашение Microsoft по приобретению крупной игровой компании Activision Blizzard. Иск был подан 8 декабря, после нескольких недель споров между Microsoft, Sony и регуляторами по поводу возможных проблем с конкуренцией и будущего Call of Duty.

FTC утверждает, что соглашение позволит Microsoft «подавить конкурентов своими игровыми консолями со стремительно растущим контентом подписки и бизнесом облачных игр». Регуляторы Великобритании и ЕС также внимательно изучают соглашение, несмотря на неоднократные попытки Microsoft успокоить их.

We have been committed since Day One to addressing competition concerns, including by offering earlier this week proposed concessions to the FTC. While we believe in giving peace a chance, we have complete confidence in our case and welcome the opportunity to present it in court.

— Brad Smith (@BradSmi) December 8, 2022