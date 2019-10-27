Toyota анонсировала электрический концепт Lexus LF-30 с четырьмя двигателями в колесах суммарной мощностью 400 кВт, батареей на 110 кВтч и запасом хода 500 км
Компания Toyota привезла на Токийский автосалон футуристический электрический концепт Lexus LF-30 и пообещала представить более приземленный серийный электромобиль уже в ноябре текущего года на LA Auto Show.
Модель Lexus LF-30 Electrified Concept призвана продемонстрировать, как могут (и, возможно, будут) выглядеть электромобили бренда в 2030 году. Несмотря на то, что перед нами по сути дизайнерский проект, его разработчики огласили достаточно подробные технические характеристики.
Итак, Lexus LF-30 приводится в движение четырьмя двигателями в колесах, суммарная мощность двигательной установки составляет 400 кВт, крутящий момент — 700 Нм. Первые 100 км/ч электромобиль набирает за 3,8 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
Емкость аккумуляторной батареи составляет 110 кВтч, полного заряда хватает на запас хода 500 км по измерительному циклу , она поддерживает скоростную зарядку на мощности до 150 кВт и беспроводную зарядку FC Rapid Charge.
Дизайн концепта проще показать на фотографиях и видео, чем описывать словами. Из самых ярких деталей выделим массивные двери «крылья чайки», панорамную крышу SkyGate со встроенным AR-дисплеем и сенсорным управлением, а также футуристический салон с отдельными дисплеями сложной формы для водителя и пассажира.
Источник: Lexus