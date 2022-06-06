Toyota представила домашнюю аккумуляторную систему для конкуренции с Tesla Powerwall

Toyota представила новый домашний аккумулятор для обеспечения резервного питания в жилых помещениях — продукт, который будет конкурировать с Tesla Powerwall. После того как Tesla запустила Powerwall и Powerpack в 2015 году, несколько других автопроизводителей тоже решили выйти на рынок домашних систем хранения энергии. Батареи Toyota получили название O-Uchi Kyuden System.

«Toyota Motor Corporation (Toyota) разработала аккумуляторы на основе концепции «безопасность, длительный срок службы, высокое качество, хорошее соотношение цены и качества и высокая производительность», чтобы клиенты могли спокойно их использовать. Эта технология, основанная на многолетней разработке электрифицированных транспортных средств, а также бортовых деталей и узлов, была использована для создания домашней аккумуляторной системы O-Uchi Kyuden System. Предварительные заказы открыты с сегодня, а продажи в Японии начнутся в августе через домостроителей и общие строительные компании», — сказано в пресс-релизе компании.

Номинальная емкость аккумуляторной системы Toyota составляет 8,7 кВт*ч, а номинальная выходная мощность — 5,5 кВт*ч. Система O-Uchi Kyuden использует технологию аккумуляторных батарей. Поэтому электроснабжение всего дома будет стабильным даже при отключении электроэнергии, вызванном стихийными бедствиями.

Система резервного питания Toyota работает с двунаправленным зарядным устройством, поэтому ее можно подключать к аккумуляторной батарее электромобиля. Toyota принимает предварительные заказы на систему пока только в Японии.