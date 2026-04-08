Забудьте о зарядке на целый день: вышел OnePlus Nord 6 с батареей на 9000 мАч

OnePlus выпустила Nord 6 — первый телефон компании для рынков вне Китая с батареей на 9000 мАч. Nord 6 получил также некоторые флагманские функции: чип серии Snapdragon 8 и AMOLED-дисплей 1.5K с частотой обновления 165 Гц.





OnePlus переживает турбулентный период — по сообщениям, компания может сократить присутствие на ключевых рынках, в частности в США и Индии. Впрочем, это не мешает ей расширять линейку новыми продуктами. После нескольких недель тизеров OnePlus официально представляет Nord 6 — первый телефон компании для не-китайских рынков с массивной батареей на 9 000 мАч, призванной навсегда избавить от тревоги за заряд. Большая батарея поддерживается быстрой зарядкой 80W SuperVOOC, которая, по результатам тестирования, восстанавливает заряд примерно за 90-100 минут.

Батарея — главная особенность Nord 6, но не единственная. Несмотря на статус среднего класса, телефон предлагает более высокую производительность, чем большинство конкурентов в своей ценовой категории, — благодаря чипу Snapdragon 8s Gen 4 и до 12 ГБ оперативной памяти. OnePlus предлагает две конфигурации: 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ. С этим чипом Nord 6 также претендует на то, чтобы потеснить OnePlus 15, обеспечивая те же 165 fps в различных соревновательных играх: Call of Duty: Mobile, Brawl Stars, Clash of Clans и тому подобное.

OnePlus совместила мощное железо с AMOLED-дисплеем с частотой 165 Гц, разрешением 2772 × 1272 пикселей и заявленной пиковой яркостью 1800 нит. Для лучшего энергопотребления предусмотрена переменная частота обновления: 60, 90, 120, 144 и 165 Гц. Nord 6 даже превосходит флагманы вроде Galaxy S26 Ultra благодаря 10-битному дисплею, которого последнему не хватает. Однако в поддержке HDR телефон уступает — он совместим только с базовым HDR10, без HDR10+ или Dolby Vision.

В дисплей интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев, а также поддерживается Aqua Touch 2.0, что позволяет пользоваться телефоном мокрыми руками. Несмотря на огромную батарею, OnePlus Nord 6 выглядит удивительно тонким и легким — и все благодаря технологии кремний-углерод внутри. Толщина составляет всего 8,5 мм, а вес — около 217 граммов. Это делает его легче iPhone 17 Pro Max при батарее, которая примерно вдвое больше.





Телефон также защищен от пыли и воды — он получил сертификаты IP68, IP69 и IP69K, а также соответствует стандарту MIL-810H. Несмотря на эти обещания, задняя крышка и рамки из пластика могут немного разочаровать. Впрочем, OnePlus находит творческие способы сгладить это впечатление — в частности, благодаря особому дизайну серебряного варианта. Два других цвета, зеленый и черный, имеют более равномерную окраску.

Для фотографии Nord 6 оснащен двумя тыловыми камерами: 50 МП основной с сенсором Sony LYT-600 и 8 МП широкоугольной. Третье отверстие на задней панели отведено под ИК-бластер, который позволяет управлять бытовой техникой с телефона. Основная камера получила OIS и поддерживает съемку видео 4K до 60 fps. Фронтальная камера использует 32 МП сенсор с автофокусом — редкость в этом ценовом сегменте.

На программном уровне телефон работает под управлением OxygenOS 16 с AI-функциями OnePlus: AI Writer и Plus Mind, которую можно активировать кнопкой Plus Key. OnePlus перешла на Plus Key еще в Nord 5 в прошлом году, поэтому ее сохранение не стало неожиданностью. Nord 6 получит четыре обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.

OnePlus Nord 6 выходит в Индии, вскоре ожидается появление в европейских странах. На момент написания известна только цена для Индии — от $420. Информацию о ценах и доступности будет обновлен после завершения презентации. Относительно выхода в Европе есть важный нюанс: конкретные сроки и регионы пока остаются под вопросом — продолжаются слухи о сокращении присутствия OnePlus на отдельных рынках, и фаны в Великобритании, Европе и США с нетерпением ждут подтверждения.

Еще более серьезная проблема — батарея. Из-за ограничений батарея на 9 000 мАч может не попасть в версии для Европы — аналитики предполагают, что там емкость будет значительно меньше. Похожая ситуация уже случалась с предшественниками: Nord 5 получил в Индии батарею на 6 800 мАч, тогда как для Европы ее сократили до 5 200 мАч — из-за регуляторных норм ЕС по транспортировке аккумуляторов. Tech Advisor так оценивает ситуацию с батареей для Европы:

«Не удивляйтесь, если на Западе мы в конце концов получим аккумулятор где-то на 7 000 мАч», — отмечает издание, но добавляет, что OnePlus вряд ли откажется от мощной батареи как ключевой характеристики даже в регионах с жесткими ограничениями.

Причина таких различий — международное транспортное законодательство. OnePlus официально объясняла уменьшение емкости в Европе законами ЕС по перевозке батарейных ячеек с мощностью более 20 Вт-ч. Обходной путь существует: если упаковать две ячейки вместе, каждая из которых не превышает лимит, общее ограничение не срабатывает — именно так OnePlus реализовала батарею на 6 000 мАч в модели OnePlus 13 для США.

Однако такая конструкция дороже в производстве, и компания не всегда готова на нее идти в среднем ценовом сегменте. Относительно Украины — официальных данных о выходе Nord 6 на отечественный рынок пока нет, но традиционно смартфоны OnePlus попадают в Украину после выхода в соседних европейских странах.

Источник: Android Authority