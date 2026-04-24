Новости Устройства 24.04.2026

Маркетинг, который работает: Honor 600 победил iPhone 17 Pro и Galaxy S26 в необычном тесте аккумулятора

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Маркетинг, який працює: Honor 600 переміг iPhone 17 Pro та Galaxy S26 у незвичному тесті акумулятора

Серия Honor 600 была представлена вчера, а сегодня появилась в Европе с одним существенным изменением. В то же время как устройства, продаваемые в Азии, оснащенные кремний-углеродным (Si-C) аккумулятором емкостью 7 000 мАч, европейские версии поставляются с элементами на 6 400 мАч.


И хотя разница в емкости аккумуляторов однозначно свидетельствует в пользу международного варианта Honor 600, компания Honor решила провести довольно необычный тест аккумулятора против своих основных конкурентов.

Веселый тест

Вместо того, чтобы сравнивать время работы в обычных сценариях использования, инженеры Honor вынули кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7 000 мАч из Honor 600 и установили его для питания миниатюрной радиоуправляемой (RC) машинки.

Затем они сделали то же самое с аккумуляторами от iPhone 17 Pro (4 252 мАч), работающего только с eSIM, и Samsung Galaxy S26 (4 300 мАч).


Три аккумуляторные элементы сошлись друг против друга на трассе, чтобы выяснить, какой из них продержится дольше других. Имея значительно большую емкость, Honor ожидаемо занял первое место.

Видео содержит несколько не совсем тонких замечаний в адрес Apple и Samsung, называя iPhone 17 Pro «Первым, кто ушел на покой», тогда как Galaxy S26 указан как «Настойчивый претендент».

Технологический прорыв и агрессивный маркетинг

Успех Honor в этом тесте базируется на использовании кремний-углеродных (Si-C) аккумуляторов третьего поколения, которые имеют плотность энергии свыше 900 Вт-ч/л. Это позволяет компании вмещать огромную емкость в корпус толщиной менее 8 мм, тогда как Apple и Samsung до сих пор полагаются на традиционные литий-ионные решения.

Параллельно с этой «гонкой на выживание», Honor запустила дерзкую рекламную кампанию в Гонконге: перед магазином Apple Store был припаркован фургон с рекламой Honor 600 в цвете Cosmic Orange, сопровождавшейся слоганом «Orange to Orange» (игра слов, отсылающая к идиоме «apples to apples» — сравнение равных по классу).

Image: GSM Arena / Honor

Стратегия «автономного доминирования»

Этот маркетинговый ход с RC-машинками является частью глобальной стратегии Honor, направленной на то, чтобы изменить восприятие бренда с «производителя копий» на «технологического лидера в автономности».

Пока конкуренты сосредоточены на программной оптимизации энергопотребления, Honor радикально наращивает физический объем батарей — по сообщениям инсайдеров, компания уже проводит тестовое производство элементов емкостью почти 11 000 мАч для будущих моделей.

Таким образом, сравнение с iPhone и Galaxy в «детских» соревнованиях на трассе имеет целью наглядно продемонстрировать европейскому потребителю, что даже «обрезанная» до 6 400 мАч версия Honor все равно значительно превосходит актуальные флагманы конкурентов.

Источник: GSM Arena

