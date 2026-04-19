19.04.2026

Смартфоны с аккумулятором 11 000 mAh? Для Honor это уже реальность

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Смартфони з акумулятором 11 000 mAh? Для Honor це вже реальність

Из Китая поступила утечка от Digital Chat Station, которая сообщает, что Honor находится в опытном производстве нового аккумулятора с номинальной емкостью 10 690 mAh, что соответствует типичной емкости 11 000 mAh — для смартфона.


Honor уже некоторое время тихо доминирует в сфере больших аккумуляторов. Honor Power 2, выпущенный ранее в этом году, уже оснащен ячейкой на 10 080 mAh с проводной зарядкой 80 Вт — этого хватает примерно на 14 часов игры и более 17 часов навигации на одном заряде. До этого, в декабре прошлого года, вышли Honor Win и Win RT с аккумуляторами на 10 000 mAh и еще более агрессивной скоростью проводной зарядки — 100 Вт.

Данные: Digital Trends / Weibo

Поэтому когда такой инсайдер, как Digital Chat Station, намекает в Weibo, что аккумулятор на 11 000 mAh входит в опытное производство, это не выглядит как что-то неожиданное. Honor планомерно шел к этому.

Правда, детали пока что туманны. Инсайдер не назвал устройство прямо, но комментарии достаточно уверены: он пойдет к преемнику Honor Power 2, то есть, очевидно, Honor Power 3. Учитывая, что вся идентичность серии Power строится вокруг выносливости, это логично.


Honor Power 2 / Фото: Weibo & Digital Trends

Сам Honor Power 2 является неплохой основой для развития: он работает на чипе MediaTek Dimensity 8500 Elite, имеет 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и имеет рейтинги защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Телефон, который может пережить промывание под давлением и держать заряд два дня, Digital Chat Station, комментируя новую разработку Honor, отметил лаконично, звучит не как смартфон, а как инструмент выживания:

«Новая батарея может изменить пользовательский опыт».

Это не похоже на преувеличение. Если Honor удастся реализовать этот замысел, это может сформировать совершенно новую категорию смартфонов — ультравыносливых устройств, где автономность важна так же, как производительность и дизайн.

Honor не одинок в этой гонке аккумуляторов. OnePlus недавно выпустил Nord 6 с аккумулятором на 9 000 mAh, а Realme вставила ячейку на 8 000 mAh в C100 4G. Бренды наконец-то начинают серьезно относиться к автономности, вместо того чтобы срезать миллиметры толщины и называть это инновацией.

«Дополнительную роль здесь может сыграть кремний-углеродная технология (silicon-carbon), которая обеспечивает более эффективное преобразование энергии по сравнению с обычными ячейками аналогичного размера — и Honor уже активно ее использует, тогда как тот же Samsung пока воздерживается от ее внедрения во флагманах», — пишет издание 9to5google.

Поэтому, 11 000 mAh поставят Honor в собственную лигу, по крайней мере пока. «Опытное производство» означает, что железо существует в какой-то форме. Что мы точно знаем — Honor имеет импульс, прецедент и инженерные возможности, чтобы это реализовать. Если Power 3, или как он там в конце концов будет называться, выйдет с аккумулятором 11 000 mAh, быстрой зарядкой и приличным чипом под капотом — он может переосмыслить само понятие «аккумулятор на весь день».

Honor Power 2 / Фото: Weibo & Digital Trends

Стоит отметить, что 11 000 mAh — не предел Honor даже в слухах. Отдельные утечки указывают на то, что компания якобы тестирует аккумуляторы емкостью 13 000 mAh и даже 15 000 mAh для будущих устройств. Насколько это реально — покажет время, но сам факт таких разработок свидетельствует: Honor рассматривает сверхбольшую автономность не как маркетинговый трюк, а как стратегическое направление.

Отраслевой контекст также красноречив: еще несколько лет назад емкость 5 000 mAh считалась большой, теперь же 10 000 mAh постепенно становится новым стандартом.

Источник: Digital Trends

