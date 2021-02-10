Toyota заключила соглашение о разработке автономных такси со стартапом Aurora





Всего через два месяца после того, как стартап Aurora приобрел подразделение Uber по разработке автономных автомобилей (и получил инвестиции в размере $400 миллионов со стороны Uber), он заключил партнерство с крупным мировым автопроизводителем. Во вторник Aurora объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией Toyota и поставщиком автомобильных запчастей Denso. Все три фирмы будут совместно работать над развитием и тестированием автомобилей с технологией автономного управления Aurora Driver. Сперва они интегрируют оборудование и программное обеспечение в парк минивэнов Toyota Sienna, а затем приступят к развертыванию полномасштабного сервиса роботакси.

«К концу 2021 года мы планируем спроектировать, построить и приступить к испытаниям первого парка автомобилей Toyota Sienna [оснащенного системой автономного вождения] рядом с нашими зонами разработки», — заявили в Aurora. «Это объединит наши компании и заложит основу для массового производства, запуска и поддержки автомобилей в сервисах по доставке пассажиров, включая Uber, в течение следующих нескольких лет».

Сотрудничество с Aurora должно стать важным шагом для Toyota, поскольку компании пока не удается достичь серьезных результатов в разработке автономных автомобилей, несмотря на все усилия. Toyota планировала выпустить беспилотные автомобили с 4-м уровнем автономности на улицы Токио во время Олимпийских игр 2020 года, которые перевозили бы посетителей. Однако, из-за пандемии придется подождать демонстрации этой технологии.

Источник: Engadget