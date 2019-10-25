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Toyota выпустит беспилотные автомобили на улицы Токио во время летних Олимпийских игр 2020 года

Toyota выпустит беспилотные автомобили на улицы Токио во время летних Олимпийских игр 2020 года

Toyota выпустит беспилотные автомобили на улицы Токио во время летних Олимпийских игр 2020 года


Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota в основном умалчивал о своей программе автономного вождения. Японская компания выпустила пресс-релиз с информацией о тестовых автомобилях и типах датчиков, которые она использует, однако в действии их видели очень мало. Всё должно измениться в следующем году, когда в Токио будут проходить Олимпийские игры.

Toyota планирует задействовать беспилотный шатл e-Palette с четвёртым уровнем автономности, представленный недавно на Токийском автосалоне. Компания также заявила, что предоставит 3700 транспортных средств для Олимпиады, 90% из них будут электрифицированы. Кроме того, автопроизводитель воспользуется случаем, чтобы продемонстрировать свои твердотельные батареи для электромобилей.

Уже следующим летом Toyota намерена протестировать технологию автономного вождения с беспилотниками SAE Level-4. Несмотря на 4-й уровень автономности, автомобили компании будут ездить с водителем, как того требует законодательство Японии. В случае необходимости он всегда сможет взять управление транспортным средством на себя. В автомобиле также будет присутствовать технический специалист, который будет анализировать работу системы.

Испытания пройдут с июля по сентябрь в оживлённом районе Токио Одайба. Пешеходы, автомобильное движение, разнообразная дорожная инфраструктура и высокие стеклянные здания в Одайбе создают непростые условия для демонстрации возможностей технологии автономного вождения, заявили в компании. Для участия в тестировании отберут группу людей, которые предварительно зарегистрируются на сайте автопроизводителя.

Тестовые автомобили Toyota будут оснащаться автоматизированной системой вождения Chauffeur. У компании также есть второй продукт под названием Guardian, он, по сути, является продвинутой системой помощи водителю, похожей на Tesla Autopilot. 

В прошлом году Toyota согласилась инвестировать $500 млн в совместный c Uber проект автономного вождения, в рамках которого обе компании будут разрабатывать беспилотные автомобили.

Источник: The Verge

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