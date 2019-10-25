Toyota выпустит беспилотные автомобили на улицы Токио во время летних Олимпийских игр 2020 года

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Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota в основном умалчивал о своей программе автономного вождения. Японская компания выпустила пресс-релиз с информацией о тестовых автомобилях и типах датчиков, которые она использует, однако в действии их видели очень мало. Всё должно измениться в следующем году, когда в Токио будут проходить Олимпийские игры.

Toyota планирует задействовать беспилотный шатл e-Palette с четвёртым уровнем автономности, представленный недавно на Токийском автосалоне. Компания также заявила, что предоставит 3700 транспортных средств для Олимпиады, 90% из них будут электрифицированы. Кроме того, автопроизводитель воспользуется случаем, чтобы продемонстрировать свои твердотельные батареи для электромобилей.

Уже следующим летом Toyota намерена протестировать технологию автономного вождения с беспилотниками SAE Level-4. Несмотря на 4-й уровень автономности, автомобили компании будут ездить с водителем, как того требует законодательство Японии. В случае необходимости он всегда сможет взять управление транспортным средством на себя. В автомобиле также будет присутствовать технический специалист, который будет анализировать работу системы.

Испытания пройдут с июля по сентябрь в оживлённом районе Токио Одайба. Пешеходы, автомобильное движение, разнообразная дорожная инфраструктура и высокие стеклянные здания в Одайбе создают непростые условия для демонстрации возможностей технологии автономного вождения, заявили в компании. Для участия в тестировании отберут группу людей, которые предварительно зарегистрируются на сайте автопроизводителя.

Тестовые автомобили Toyota будут оснащаться автоматизированной системой вождения Chauffeur. У компании также есть второй продукт под названием Guardian, он, по сути, является продвинутой системой помощи водителю, похожей на Tesla Autopilot.

В прошлом году Toyota согласилась инвестировать $500 млн в совместный c Uber проект автономного вождения, в рамках которого обе компании будут разрабатывать беспилотные автомобили.

Источник: The Verge