Трафик ChatGPT снова вырос после лета благодаря студентам. И это плохой сигнал для чат-бота

Как и предполагалось, после трехмесячного падения, количество трафика ChatGPT снова начало расти. Это в первую очередь связывают с началом учебного года и возвращением необходимости школьникам и студентам выполнять домашнее задание.

Согласно данным Similarweb, которая отслеживает количество посетителей сайта OpenAI ChatGPT каждую неделю, передает BusinessInsider. Рост трафика как раз совпадает с началом сентября.

Забавным является сравнение активности пользователей ChatGPT и Minecraft. Согласно одной из теорий, юноши, когда не используют ChatGPT для обучения — заходят поиграть в Minecraft. В частности можно увидеть, что активность игроков летом существенно увеличилась, и падает с приходом осени.

С другой точки зрения, подобная зависимость — плохой знак для ChatGPT, поскольку это говорит, что есть очень ограниченный диапазон использования ChatGPT и других ИИ чат-ботов.