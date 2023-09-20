Новости Технологии 20.09.2023 в 16:58

Трафик ChatGPT снова вырос после лета благодаря студентам. И это плохой сигнал для чат-бота

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Трафик ChatGPT снова вырос после лета благодаря студентам. И это плохой сигнал для чат-бота

Как и предполагалось, после трехмесячного падения, количество трафика ChatGPT снова начало расти. Это в первую очередь связывают с началом учебного года и возвращением необходимости школьникам и студентам выполнять домашнее задание.

Согласно данным Similarweb, которая отслеживает количество посетителей сайта OpenAI ChatGPT каждую неделю, передает BusinessInsider. Рост трафика как раз совпадает с началом сентября.

Трафик ChatGPT снова вырос после лета благодаря студентам. И это плохой сигнал для чат-бота

Забавным является сравнение активности пользователей ChatGPT и Minecraft. Согласно одной из теорий, юноши, когда не используют ChatGPT для обучения — заходят поиграть в Minecraft. В частности можно увидеть, что активность игроков летом существенно увеличилась, и падает с приходом осени.

Трафик ChatGPT снова вырос после лета благодаря студентам. И это плохой сигнал для чат-бота

С другой точки зрения, подобная зависимость — плохой знак для ChatGPT, поскольку это говорит, что есть очень ограниченный диапазон использования ChatGPT и других ИИ чат-ботов.

Завантаження коментарів...

Новые тексты

Посты
Огляд ноутбука ASUS K53SM або мої пригоди з ним
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Вячеслав Руденко

автор

Посты
Історія моїх (і не тільки моїх) ноутбуків
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Посты
Framework Laptop — модульний ноутбук в якому можна замінити реально все!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

iwinesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить