Трейлер GTA 6 собрал 200 млн просмотров, но рекорд — у мобильного платформера

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Трейлер долгожданной игры GTA 6 от Rockstar Games достиг нового рекорда — 200 миллионов просмотров на YouTube. Это произошло всего за 7 месяцев после его публикации в декабре прошлого года.

Эта цифра впечатляет, особенно если сравнить ее с трейлером предыдущей части серии. GTA 5 за все время набрала 111 миллионов просмотров, что почти вдвое меньше нынешнего результата шестой части.

Впрочем, GTA 6 пока занимает второе место среди игровых трейлеров Лидерство держит мобильная игра Subway Surfers с 361 миллионом просмотров. Но стоит отметить, что этот трейлер вышел 11 лет назад.

Среди консольных и компьютерных игр GTA 6 не имеет равных. Если тенденция сохранится, трейлер может достичь отметки в 300 миллионов просмотров.

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Важно понимать, что 200 миллионов — это лишь официальные данные с канала Rockstar. На самом деле просмотров значительно больше, ведь трейлер перезагружали десятки раз на разные каналы. К тому же многие фанаты смотрели видео по несколько раз.

Трейлер GTA 6 установил несколько рекордов сразу после выхода. Он стал самым популярным немузыкальным видео за первые 24 часа, набрав более 100 миллионов просмотров.

По последним данным, новые скриншоты из игры могут появиться уже в августе. Это намекает на то, что второй трейлер может выйти в ближайшее время.

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Источник: Tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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