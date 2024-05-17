GTA 6 выйдет осенью 2025 года — в Take-Two подтвердили, что переноса не будет

Take-Two Interactive приблизила дату выпуска GTA 6 — игра выйдет осенью 2025 года, несмотря на слухи о возможном переносе на 2026 год. Take-Two объявила об обновленном окне выпуска GTA 6 в своем последнем отчете о прибыли.

«Мы очень уверены, что выпустим [Grand Theft Auto VI] осенью 2025 года», — сказал генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в интервью IGN в ответ на вопрос о переносе GTA 6 может быть отложена.

Rockstar Games официально показали Grand Theft Auto 6 в декабре прошлого года, а первый официальный трейлер стал самым просматриваемым трейлером игр на YouTube в течение 24 часов. События GTA 6 происходят в Леониде, вымышленной версии Флориды, игроки будут управлять Люсией и неназванным мужчиной, которого, по мнению некоторых поклонников, зовут Джейсон.

Вопросы о дате выхода GTA 6 возникали с момента первой презентации. Внутренние споры о политике возвращение сотрудников Rockstar в офис привели к сомнениям во времени выхода игры. Однако на данный момент похоже, что Take-Two Interactive и Rockstar намерены сделать релиз до запланированной даты выпуска.

Известно, что Grand Theft Auto 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК, к сожалению, не будет доступна сразу после выпуска.

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Источник: IGN