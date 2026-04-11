Новости Игры 11.04.2026 comment views icon

"Мы можем быть благодарны": фанаты GTA 6 высмеяли Bethesda спустя 15 лет ожидания The Elder Scrolls VI

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

"Ми можемо бути вдячні": фанати GTA 6 висміяли Bethesda через 15 рокв очікування The Elder Scrolls VI

Геймеры годами ждут новостей о Fallout 5, геймплее Grand Theft Auto VI и хоть чего-то большего, чем красивые горы в The Elder Scrolls VI. Но реальность пока что разочаровывает. И больше всего страдают именно фанаты серии TES. Предыдущая часть The Elder Scrolls V: Skyrim вышла еще в 2011 году, а о TES VI показали лишь короткий тизер в 2018 году. И с тех пор — почти полная тишина.


Поклонники вселенной свитков (как и других игровых долгостроев) не сдерживают сарказма из-за такой длительной задержки. Фанаты, которые с нетерпением ждали запуска GTA VI, наконец-то начинают осознавать, что, возможно, они не так уж и несчастны. По сравнению с теми, кто ждет выхода TES 6.

Тизер The Elder Scrolls VI или «анонс ничего»

Один пользователь Reddit поделился неожиданным откровением на r/GTA6. Рядом со скриншотом первого и единственного тизер-трейлера The Elder Scrolls VI от 2018 года, он написал:

«Мы можем быть благодарны».


Вся соль в подписи к скриншоту:

«Если вы когда-нибудь будете чувствовать себя дураком из-за того, что GTA 6 так долго не выходит, просто помните, что Bethesda загрузила тизер Elder Scrolls почти 8 лет назад, а потом больше никогда об этом не говорила».

Другими словами, если вам кажется, GTA 6 разрабатывают слишком долго, стоит вспомнить о боли ожидания фанатов TES.

Игроки подхватили тему. Один из комментариев звучит так:

«Мы знаем ОЧЕНЬ много о GTA 6. О TES 6 — только то, что она существует, и что там будет больше деревьев, чем в The Elder Scrolls V: Skyrim».

Другой пользователь добавляет:

«Тодд будто даже раздражается, когда его спрашивают об игре. Зачем было показывать тизер, если вы не готовы?»

На данный момент Rockstar Games уже выпустила два трейлера GTA 6 — в декабре 2023 года и мае 2025 года. Да, третий трейлер задерживается, но фанаты, по крайней мере, видят прогресс. В случае TES VI ситуация другая: один короткий ролик и годы молчания. И теперь даже фанаты GTA 6 начинают понимать — им еще повезло.

Напомним хронологию выхода игр серии TES. Первая часть The Elder Scrolls: Arena вышла в 1994 году, а уже через 2 года появилась The Elder Scrolls II: Daggerfall. До следующей части The Elder Scrolls III: Morrowind пришлось ждать уже 6 лет (2002). Затем в 2006-м вышла The Elder Scrolls IV: Oblivion, а через 5 лет (11.11.2011) — The Elder Scrolls V: Skyrim. И вот уже почти 15 лет фанаты ожидают продолжения, перебиваясь многопользовательской версией The Elder Scrolls Online, которая вышла в 2014 году.

15 лет ожидания TES 6: что произошло за это время

Фанаты даже составили список, чтобы показать масштаб паузы между The Elder Scrolls V: Skyrim и TES VI. За это время вышли:

  • 14 частей Call of Duty
  • 13 игр FromSoftware (Bloodborne, Elden Ring, Dark Souls II, Dark Souls III)
  • 2 игры The Last of Us и несколько сезонов сериала
  • 12 поколений iPhone
  • 16 версий и больших сборок Windows
  • 12 версий Android
  • 3 поколения консолей Nintendo
  • 17 сериалов MCU
  • 14 сериалов «Звездных войн»
  • 6 сезонов «Лучше позвоните Солу» (весь сериал)
  • 5 альбомов Eminem
  • Полет людей к Луне

И это далеко не весь перечень достижений других компаний, пока Bethesda создает следующую часть в своей популярной игровой вселенной. Масштаб ожидания выглядит почти абсурдно.

Когда выйдет The Elder Scrolls VI

Похоже, сама Bethesda уже жалеет, что анонсировала игру слишком рано. Несмотря на большой интерес аудитории, компания не может назвать даже приблизительную дату выхода The Elder Scrolls VI. Руководитель Bethesda Тодд Говард избегает конкретики. Это еще раз подтверждает: игру анонсировали слишком рано.

Несмотря на культовый статус Skyrim, фанаты давно хотят двигаться дальше. Моды поддерживают игру «живой», но 15 лет — это уже предел терпения. И если темпы не изменятся, TES VI может выйти лишь ближе к 20-летнему юбилею предыдущей части. По неофициальным оценкам, релиз может состояться не раньше 2030 года. Учитывая масштабы серии и ожидания после Skyrim, разработчикам придется серьезно постараться.


Учитывая подходы и темпы разработки Bethesda, маловероятно, что мы вообще сможем увидеть The Elder Scrolls VII при нашей жизни.

The Elder Scrolls 6 выйдет не скоро и вероятно станет последней игрой Тодда Говарда в серии — TES V: Skyrim разошлась тиражом 60 млн копий за 12 лет

Источник: screenrant 1, 2

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить