Трейлер «Рик и Морти: Аниме» — безумные приключения и японская эстетика с 15 августа

Анимационный сериал «Рик и Морти» получит новое воплощение в аниме-формате. Телеканал Adult Swim представил официальный трейлер «Рик и Морти: Аниме» и анонсировал дату выхода.
Режиссер Такаши Сано (Takashi Sano), известный работой над «Башней Бога», создал 10-серийный аниме-проект. В центре сюжета — приключения Рика, Морти и семьи Смитов в разных галактиках. По синопсису, Рик отдыхает в псевдомире между мультивселенными, Саммер помогает Космической Бет бороться со злой Галактической Федерацией, а Морти влюбляется в загадочную девушку — вневременное существо.
Сано выступил сценаристом и режиссером проекта. Производством занимается компания Sola Entertainment, а исполнительными продюсерами стали Джейсон Демарко (Jason Demarco) и Джозеф Чоу (Joseph Chou).
Трейлер
Англоязычная озвучка:
- Рик и Джерри — Джо Дэниелс (Joe Daniels)
- Морти — Габриэль Регохо (Gabriel Regojo)
- Саммер — Донна Белла Литтон (Donna Bella Litton)
- Бет — Патрисия Дюран (Patricia Duran)
Японский дубляж:
- Йохей Тадано (Yohei Tadano)
- Кейсуке Чиба (Keisuke Chiba)
- Акиха Мацуи (Akiha Matsui)
- Манабу Мурадзи (Manabu Muraji)
- Такако Фуджи (Такако Фуджи)
Президент Adult Swim Майкл Увелин подчеркнул, что Такаши Сано — не только талантливый режиссер, но и большой поклонник «Рика и Морти». Это делает его идеальным кандидатом для создания альтернативной версии популярного шоу. Увелин также анонсировал необычную рекламную кампанию: по стране будут курсировать автомобили, стилизованные под Рика и Морти, чтобы отпраздновать расширение вселенной сериала.
Премьера англоязычной версии «Рик и Морти: Аниме» состоится 15 августа в 00:00 (15 августа в 07:00 по киевскому времени) на канале Adult Swim. Субтитрованная японская версия выйдет 17 августа в 00:00 на Toonami, посвященном аниме и боевикам.
«Рик и Морти» — планы на 10 сезонов и тизер 10 серийного аниме
Источник: Variety
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