Новости Кино 12.07.2024 в 11:53 comment views icon

Трейлер «Рик и Морти: Аниме» — безумные приключения и японская эстетика с 15 августа

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Игорь Панченко

Автор новостей

Трейлер «Рик и Морти: Аниме» — безумные приключения и японская эстетика с 15 августа

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Анимационный сериал «Рик и Морти» получит новое воплощение в аниме-формате. Телеканал Adult Swim представил официальный трейлер «Рик и Морти: Аниме» и анонсировал дату выхода.

Режиссер Такаши Сано (Takashi Sano), известный работой над «Башней Бога», создал 10-серийный аниме-проект. В центре сюжета — приключения Рика, Морти и семьи Смитов в разных галактиках. По синопсису, Рик отдыхает в псевдомире между мультивселенными, Саммер помогает Космической Бет бороться со злой Галактической Федерацией, а Морти влюбляется в загадочную девушку — вневременное существо.

Сано выступил сценаристом и режиссером проекта. Производством занимается компания Sola Entertainment, а исполнительными продюсерами стали Джейсон Демарко (Jason Demarco) и Джозеф Чоу (Joseph Chou).

Трейлер

Англоязычная озвучка:

  • Рик и Джерри — Джо Дэниелс (Joe Daniels)
  • Морти — Габриэль Регохо (Gabriel Regojo)
  • Саммер — Донна Белла Литтон (Donna Bella Litton)
  • Бет — Патрисия Дюран (Patricia Duran)

Японский дубляж:

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  • Акиха Мацуи (Akiha Matsui)
  • Манабу Мурадзи (Manabu Muraji)
  • Такако Фуджи (Такако Фуджи)

Президент Adult Swim Майкл Увелин подчеркнул, что Такаши Сано — не только талантливый режиссер, но и большой поклонник «Рика и Морти». Это делает его идеальным кандидатом для создания альтернативной версии популярного шоу. Увелин также анонсировал необычную рекламную кампанию: по стране будут курсировать автомобили, стилизованные под Рика и Морти, чтобы отпраздновать расширение вселенной сериала.

Премьера англоязычной версии «Рик и Морти: Аниме» состоится 15 августа в 00:00 (15 августа в 07:00 по киевскому времени) на канале Adult Swim. Субтитрованная японская версия выйдет 17 августа в 00:00 на Toonami, посвященном аниме и боевикам.

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Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке?

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