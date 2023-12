«Рик и Морти» — планы на 10 сезонов и тизер 10 серийного аниме

Седьмой сезон «Рик и Морти» завершился 17 декабря, а в преддверии его финала шоураннер и исполнительный продюсер Скотт Мардер намекнул, что будет как минимум 10 сезонов, а также Adult Swim выпустила тизер сериала Rick and Morty: The Anime.

В недавнем интервью Мардер рассказал о работе над 9 сезоном шоу и намекнул на десятисезонную сагу, над которой сейчас работают.

Я не могу много дразнить. Могу сказать, что мы в середине написания девятого сезона. Могу сказать, что у нас уже есть несколько идей для 10-го сезона, которые уже почти готовы. Существует полный план для полной 10-сезонной саги. Так что если людям нравится то, что мы делали последние пару сезонов, мы намерены дать им еще больше. Но, безусловно, в запасе есть крутые вещи и большие сюрпризы.

Седьмой сезон ознаменовал изменение для многолетнего сериала, поскольку стал первым, который снимался без соавтора и звезды Джастина Ройланда, который озвучивал главных героев. Ройланд покинул сериал после обвинений в домашнем насилии, которые впоследствии были сняты за недостаточностью доказательств, передат Deadline.

Главные роли взяли на себя Ян Кардони и Гарри Белден, которые озвучили Рика Санчеса и Морти Смита соответственно. Первый сезон вышел на экраны в 2013 году. Сериал рассказывает о приключениях гениального ученого-социопата, который втягивает своего робкого внука в безумно опасные приключения по всей мультивселенной.

Анонс финальной серии 7-го сезона:

Adult Swim выпустила тизер Rick and Morty: The Anime, который выйдет в 2024 году. В фильме появляются не только Рик и Морти, но и некоторые знакомые лица, как Космическая Бет, Джерри, Саммер и генерал Громфломитов. Заметным дополнением является новый персонаж — молодая девушка, появляющаяся вместе с Морти, сообщает Swisherpost.

Режиссер Такаши Сано отметил, что для него большая честь быть выбранным для создания новой 10-серийной истории во вселенной «Рика и Морти» и упомянул о давлении, связанном с необходимостью оправдать репутацию оригинала.

Сано стремится передать суть «Рика и Морти», сжав его любимые аспекты и добавив уникальный японский колорит. Зрителям следует ожидать приключений во времени и пространстве, с состоянием души, которое отражает чувства, вызванные оригинальным сериалом.

Идея аниме-адаптации впервые возникла с выходом пяти аниме-короткометражек в 2020-2021 годах по заказу Adult Swim. После того как они получили поддержку поклонников, был заказан полноценный спин-офф сериал. Сериал будет разворачиваться вокруг приключений семьи Смитов, и самурая Рика Санчеса и его внуков, Морти и Саммер Смит.

First clip from ‘RICK & MORTY: THE ANIME’.

Releasing next year. pic.twitter.com/EfTwPqDjDD

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 18, 2023