TSMC начала строительство фабрики Fab 18, где будут выпускаться чипы по 5-нм техпроцессу

Компания TSMC провела церемонию начала строительства объекта Phase 1 фабрики Fab 18 в Южном Научном Парке Тайваня. Это будет четвёртая фабрика TSMC на Тайване, обрабатывающая 12-дюймовые кремниевые пластины. Здесь в дальнейшем компания планирует запустить производство по передовому 5-нанометровому технологическому процессу.

Вслед за церемонией закладки компания намерена закончить строительство объекта Phase 1 и приступить к установке производственного оборудования в первом квартале 2019 года. К массовому производству полупроводниковой продукции планируется приступить в начале 2020 года. Начало строительства объекта Phase 2 запланировано на третий квартал 2018 года, а выпуск продукции на его мощностях – в 2020 году. Наконец, в третьем квартале 2019 года начнётся сооружение объекта Phase 3, который приступит к выпуску готовой продукции уже в 2021 году. После завершения строительства всего комплекса, как ожидается, Fab 18 сможет обрабатывать более миллиона 12-дюймовых кремниевых пластин в год и обеспечит рабочими местами около 4 тыс. человек. Общие инвестиции в Fab 18 превысят $17 млрд.

В дальнейшем на территории Южного Научного Парка Тайваня компания TSMC планирует построить ещё и производственную фабрику, которая займётся выпуском чипов по нормам 3-нанометрового производственного процесса. Строительство этого объекта должно начаться в 2020 году, он потребует инвестиции в сумме около $20 млрд.

Источник: cdrinfo