Новости WTF 05.08.2025 comment views icon

"Цифровая казнь": программист обвиняет Amazon в уничтожении его данных на AWS за 10 лет

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Андрій Русанов

Редактор новостей

"Цифровая казнь": программист обвиняет Amazon в уничтожении его данных на AWS за 10 лет

Разработчик Абделькадер Буди с псевдо Seuros говорит, что был подписчиком Amazon Web Services (AWS) много лет. Облачный сервис был неотъемлемой частью его работы — и сейчас все уничтожено.

В своем блоге Буди подробно описывает свое «полное цифровое уничтожение» администраторами AWS по дням и предостерегает от доверия к облачным сервисам. По его словам, было потеряно много важных данных, в том числе полный учебник по программированию, учебные пособия по электронике и неопубликованный код за годы.

«AWS был не просто моей резервной копией — это была моя чистая комната для разработки с открытым исходным кодом», — пишет пострадавший.

“Цифрова страта”: програміст звинувачує Amazon у знищенні його даних на AWS за 10 років
Изображение из блога как нельзя лучше раскрывает впечатление пострадавшего от событий

В четверг, 10 июля, Буди получил запрос на проверку с 5-дневным сроком для ответа (обратный отсчет включал выходные). Дальше началась типичная история борьбы с техподдержкой: с задержками, обострениями, запросами на проверку идентификатора, шаблонными ответами, которые не соответствовали запросу и фактам и т.д. 23 июля инженер был ошеломлен, когда пришло уведомление о прекращении действия учетной записи.

В течение следующих нескольких дней диалогов и шаблонных ответов AWS на основе шаблонов, Будих начал волноваться о сохранности своих данных. Действительно, они оказались удалены, в то время как его запросы на доступ только для чтения были проигнорированы. «Поскольку проверка учетной записи не была завершена до этой даты, ресурсы учетной записи были прекращены», — написал представитель или бот AWS, который сразу же попросил оценить работу поддержки по шкале из пяти звезд.

Программист отмечает, что этот «20-дневный кошмар с поддержкой» не согласуется с публичной политикой AWS, которая предусматривает замораживание закрытых учетных записей на 90 дней, в течение которых их якобы можно снова открыть, а данные все время должны храниться. Однако процедура закрытия из-за неудачной проверки не предусматривает доступа.

Пострадавший утверждает, что позже получил подсказку от инсайдера: все его данные были стерты из-за простой синтаксической ошибки при аудите учетной записи клиента. Вся дальнейшая переписка технической поддержки с ним по поводу проверки учетной записи была лишь «дымовой завесой».

Как пишет Tom’s Hardware, при обсуждении ситуации в сообществе возникла теория: якобы разница в синтаксисе между скриптами Ruby и Java приводит к тому, что когда администратор AWS проводил проверку малоактивных учетных записей, он случайно удалял активные записи вместо того, чтобы выполнить пробный запуск для проверки результатов. Как говорит Будих, «параметрический разбор Java 1995 года превратил симуляцию в событие исчезновения».

Буди считает, что он не единственный человек, пострадавший от подобных действий в AWS MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Он говорит, что AWS не может просто отмахнуться от этого клиента с помощью сценариев отказа от ответа. Программист принял решение создать «бесплатный инструмент, который поможет людям отказаться от AWS». Он также поможет подписчикам AWS перейти на сервисы Oracle, Azure и Google Cloud.

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