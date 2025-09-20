Твердотельные батареи с энергоемкостью 400-500 Вт-ч/кг: Farasis запустит производство уже в этом году

Твердотельные аккумуляторы для электромобилей приближаются к массовому использованию, утверждает Farasis Energy, в которую инвестировал Mercedes. Во время недавней встречи с инвесторами компания объявила, что начнет поставлять такие батареи уже в конце 2025 года.

Твердотельные батареи Farasis Energy

Эта новая технология обещает увеличить запас хода электромобилей, ускорить зарядку и продлить срок службы аккумуляторов. Farasis Energy подтвердила, что ее твердотельные батареи на основе сульфидов переходят в стадию пилотного производства и подготовки к поставкам. Для этого строится пилотная производственная линия мощностью 0,2 ГВт-ч, а первые партии клиенты получат в конце 2025 года.

Farasis использует катод с высоким содержанием никеля и анод с высоким содержанием кремния. Заявленный показатель удельной энергии составляет 400-500 Вт-ч/кг — это значительно выше, чем у большинства современных литий-ионных аккумуляторов.

Компания сообщила, что исследования и разработка продвигаются без задержек. Сначала поставки будут в небольших объемах для избранных клиентов.

Более того, второе поколение сульфидных твердотельных батарей с энергоемкостью 500 Вт-ч/кг уже выходит за пределы стадии разработки, а запуск ожидается в 2026 году. А в 2027 году планируют представить третье поколение, которое превысит уровень в 500 Вт-ч/кг — это один из самых высоких показателей, который когда-либо заявляли для электромобильных батарей.

В отчете указано, что полутвердотельные батареи стоят лишь на 5-10% дороже, чем обычные жидкостные аккумуляторы. При этом Farasis ожидает значительного роста отгрузок таких батарей уже в следующем году.

Новые клиенты и новые направления

В 2025 году Farasis Energy сообщила, что получила новых клиентов: XPeng, GAC Group, а также крупного национального производителя коммерческих электрических транспортных средств. Они будут закупать ключевые продукты компании — батареи SPS (Super Pouch Solution) и полутвердые аккумуляторы.

Farasis также планирует выход на зарубежные рынки и в новые сегменты, в частности в сферу человекоподобных роботов. Твердотельные батареи уже тестируются в таких роботах, и компания отправила образцы ведущим производителям этого направления.

Твердотельные батареи в Mercedes

Еще в 2020 году Mercedes-Benz приобрела долю в Farasis Energy, чтобы обеспечить собственное производство аккумуляторов для будущих электромобилей.

На прошлой неделе, еще до анонса Farasis Energy, Mercedes заявила об испытаниях версии EQS с твердотельными батареями. Автомобиль проехал от Штутгарта (Германия) до Мальме (Швеция) —1205 км. При этом запас хода еще оставался — около 137 км. Для этого проекта аккумуляторные элементы поставляла американская Factorial Energy.

Технический директор Mercedes Маркус Шефер назвал твердотельные батареи «настоящим прорывом» для электромобилей и подчеркнул, что новая технология показывает результат не только в лаборатории, но и на реальных дорогах.

Кстати, недавно представитель MG заявил, что модель MG4 станет первым глобальным массовым электромобилем с полутвердотельной батареей. Авто ценой от $11 тыс. до $16,5 тыс. сможет преодолеть до 537 км благодаря батарее нового поколения.

Farasis Energy, Mercedes-Benz и Factorial Energy — лишь часть компаний, которые ведут гонку за «святым Граалем» электромобильных аккумуляторов. Toyota, Volkswagen, Stellantis и Honda также планируют запустить твердотельные батареи до конца десятилетия. А китайские гиганты BYD и CATL нацеливаются примерно на 2027 год. Penghui Energy планирует начать небольшую пилотную исследовательскую программу и мелкосерийное производство в 2025 году, а полномасштабное производство заработает в 2026 году.

Источник: electrek