Twitter представил новый дизайн, но пока только для веб-версии и ограниченного числа пользователей

Сервис микроблогов Twitter начал внедрять новую версию интерфейса для веб-версии сервиса, которая предлагает ряд новых функций.

В новой версии интерфейса упрощено создание новых сообщений. Имеется большая отдельная кнопка для добавления эмодзи. Обновлённая секция актуальных тем расположилась справа от основного потока сообщений. Небольшие косметические изменения облегчают просмотр информации о том, кто участвует в разговоре. В целом, вместо трёх столбцов, использовавшихся ранее, теперь веб-версия интерфейса Twitter сведена к двум столбцам. Дополнительно сообщается об улучшенной работе функции поиска. Некоторые пользователи уже начали получать доступ к новой версии интерфейса, но пока не уточняется, когда она станет общедоступной и станет ли этот вариант основным.

A new https://t.co/fHiPXozBdO is coming.

Some of you got an opt-in to try it now. Check out the emoji button, quick keyboard shortcuts, upgraded trends, advanced search, and more. Let us know your thoughts! pic.twitter.com/G8gWvdHnzB

— Twitter (@Twitter) January 22, 2019