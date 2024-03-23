Тизер сериала «Пингвин», продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза, знакомит с историей Освальда Кобблпота

Новый тизер демонстрирует сцены сериала «Пингвин» о гангстере из Готэма Освальде Кобблпоте. Шоу является продолжением истории фильма Мэтта Ривза «Бэтмен». В главной роли — Колин Фаррелл.

В трейлере Пингвин рассказывает о бывшем криминальном авторитете, которому, очевидно, надеется подражать. Видео передает мрачную атмосферу Готэма и почти полностью состоит из кадров в темноте.

Сериал «Пингвин» дебютирует этой осенью на Max и будет иметь 8 серий. Кроме Колина Фаррелла в нем сыграли Кристин Милиоти, Рензи Фелиз, Майкл Келли, Шохре Агдашлоо, Дейрдре О’Коннелл, Кленси Браун и Майкл Зеген. Исполнительными продюсерами являются Мэтт Ривз, Дилан Кларк, Колин Фаррелл, Лорен ЛеФранк, которая пишет сценарий и выступает шоураннером, Крейг Зобель который срежиссирует первые три эпизода, а также Билл Карраро.

Кинематографическое продолжение фильма Роберта Паттинсона «Бэтмен» 2022 года должно выйти 2 октября 2026 года, после года задержки. Не так много известно о продолжении, которое режиссер анонсировал с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном еще в начале 2023 года. Ганн подтвердил, что «Бэтмен. Часть 2» продолжит трилогию криминальной саги Мэтта Ривза, которая включает телесериал «Пингвин».

Хотя «Бэтмен. Часть 2» не будет частью общей вселенной DC, Ганн сказал, что фильм не будет и «пасынком» — Warner Bros. «полностью инвестировала в успех The Batman». Ганн и Сафран планируют собственный фильм о Бэтмене для DCU под названием «Храбрый и смелый», который ожидается в 2026 или 2027 году.

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Источник: IGN

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