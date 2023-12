Второй сезон The Last of Us, «Пингвин» с Колином Фарреллом, приквел «Оно» и другие релизы в промо нового телесезона Max/HBO

Warner Bros. Discovery выпустила промо, посвященное будущим сериалам, как новым тайтлам, так и сезонам шоу, которые продолжат выходить на сервисе Max/HBO. В нем, среди прочего, сообщили, что второй сезон The Last of Us выйдет в 2025 году — вместе с продолжениями «Эйфории‎» и «Белого лотоса‎».

The Last of Us, 2-й сезон

Дебютный сезон The Last of Us, который стал самым популярным шоу 2023 года по версии IMDb, основанный на событиях игры The Last of Us, выпущенной для PS3 в 2013 году, состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций постоянно били рекорды по просмотрам. Впоследствии «Одни из нас» достиг звания сериала, который просматривали больше всего на HBO за все время, и номинировали на 24 премии «Эмми». О том, что сериал продлен, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте. А уже в августе соавторы анонсировали целых 4 сезона для постапокалиптического шоу.

Ранее шоураннер The Last of Us Крейг Мезин сообщил, что производство второго сезона начнется 12 февраля 2024 года и, согласно промо Max, выйдет уже в 2025 году.

Вероятно, продолжение будет адаптировать видеоигру The Last of Us Part II, которая получит ремастер для PlayStation 5 19 января 2024 года. Белла Рамзи (Элли) и Педро Паскаль (Джоэл) вернутся к своим ролям, а нового персонажа, Эбби, потенциально может сыграть Кейтлин Дивер.

«Пингвин»

Мини-сериал Лорен Лефранк, основанный на комиксах DC, расскажет о приходе Пингвина к власти в Готем-Сити и является спин-оффом «Бэтмена» 2022 года. Колин Фаррел повторит свою роль, а компанию ему составит Кристин Милиоти.

Премьера «Пингвина» на Max запланирована на конец 2024 года. Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов.

«Добро пожаловать в Дерри» (приквел «Оно»)

Будущий сериал ужасов с рабочим названием «Добро пожаловать в Дерри», разработанный Энди и Барбарой Мускетти, а также Джейсоном Фуксом, является приквелом к фильмам «Оно» 2017 и 2019 годов.

Сериал выйдет на сервисе Max в 2025 году.

Тизер также показал сцены из трейлера продолжения спин-оффа «Игры Престолов» «Дома дракона», который должен выйти следующим летом; сиквелов «Полиции Токио» и «Сочувствующего» с Хоа Сюанде и Робертом Дауни-младшим, который также выступает исполнительным продюсером; продолжение «Эйфории», «Белого лотоса», «Настоящего детектива» и др.

Вот список сериалов, кадры которых показали в промо:

The Last of Us, 2-й сезон

«Пингвин»

«Добро пожаловать в Дерри»

«Дом дракона», 2-й сезон

«Эйфория», 3-й сезон

«Белый лотос», 3-й сезон

«И просто так», 3-й сезон

«Настоящий детектив: Ночная страна», 4-й сезон

«Полиция Токио», 2-й сезон

Продолжение комедийного сериала Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм»

«Индустрия», 3-й сезон

«Моя гениальная подруга», 4-й и последний сезон

«Тайны миллиардера» (шестисерийное продолжение документального сериала 2015 года)

«Хитрости», 3-й сезон

«Милые обманщицы: Летняя школа»

«Сексуальная жизнь студенток», 3-й сезон

«Кто-то где-то», 2-й сезон

«Джеррод Кармайкл: Реалити-шоу»

«Франшиза»

«Конан О’Брайен должен уйти»

«Режим»

Кроме того, в среду Warner Bros. Discovery объявила об эксклюзивном соглашении с A24, согласно которому фильмы студии, включая «Присциллу» и «Железный коготь», будут представлены на Max после показа в кинотеатрах.