Второй сезон The Last of Us, «Пингвин» с Колином Фарреллом, приквел «Оно» и другие релизы в промо нового телесезона Max/HBO

Warner Bros. Discovery выпустила промо, посвященное будущим сериалам, как новым тайтлам, так и сезонам шоу, которые продолжат выходить на сервисе Max/HBO. В нем, среди прочего, сообщили, что второй сезон The Last of Us выйдет в 2025 году — вместе с продолжениями «Эйфории» и «Белого лотоса».
The Last of Us, 2-й сезон
Дебютный сезон The Last of Us, который стал самым популярным шоу 2023 года по версии IMDb, основанный на событиях игры The Last of Us, выпущенной для PS3 в 2013 году, состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций постоянно били рекорды по просмотрам. Впоследствии «Одни из нас» достиг звания сериала, который просматривали больше всего на HBO за все время, и номинировали на 24 премии «Эмми». О том, что сериал продлен, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте. А уже в августе соавторы анонсировали целых 4 сезона для постапокалиптического шоу.
Ранее шоураннер The Last of Us Крейг Мезин сообщил, что производство второго сезона начнется 12 февраля 2024 года и, согласно промо Max, выйдет уже в 2025 году.
Вероятно, продолжение будет адаптировать видеоигру The Last of Us Part II, которая получит ремастер для PlayStation 5 19 января 2024 года. Белла Рамзи (Элли) и Педро Паскаль (Джоэл) вернутся к своим ролям, а нового персонажа, Эбби, потенциально может сыграть Кейтлин Дивер.
«Пингвин»
Мини-сериал Лорен Лефранк, основанный на комиксах DC, расскажет о приходе Пингвина к власти в Готем-Сити и является спин-оффом «Бэтмена» 2022 года. Колин Фаррел повторит свою роль, а компанию ему составит Кристин Милиоти.
Премьера «Пингвина» на Max запланирована на конец 2024 года. Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов.
«Добро пожаловать в Дерри» (приквел «Оно»)
Будущий сериал ужасов с рабочим названием «Добро пожаловать в Дерри», разработанный Энди и Барбарой Мускетти, а также Джейсоном Фуксом, является приквелом к фильмам «Оно» 2017 и 2019 годов.
Сериал выйдет на сервисе Max в 2025 году.
Тизер также показал сцены из трейлера продолжения спин-оффа «Игры Престолов» «Дома дракона», который должен выйти следующим летом; сиквелов «Полиции Токио» и «Сочувствующего» с Хоа Сюанде и Робертом Дауни-младшим, который также выступает исполнительным продюсером; продолжение «Эйфории», «Белого лотоса», «Настоящего детектива» и др.
Вот список сериалов, кадры которых показали в промо:
- The Last of Us, 2-й сезон
- «Пингвин»
- «Добро пожаловать в Дерри»
- «Дом дракона», 2-й сезон
- «Эйфория», 3-й сезон
- «Белый лотос», 3-й сезон
- «И просто так», 3-й сезон
- «Настоящий детектив: Ночная страна», 4-й сезон
- «Полиция Токио», 2-й сезон
- Продолжение комедийного сериала Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм»
- «Индустрия», 3-й сезон
- «Моя гениальная подруга», 4-й и последний сезон
- «Тайны миллиардера» (шестисерийное продолжение документального сериала 2015 года)
- «Хитрости», 3-й сезон
- «Милые обманщицы: Летняя школа»
- «Сексуальная жизнь студенток», 3-й сезон
- «Кто-то где-то», 2-й сезон
- «Джеррод Кармайкл: Реалити-шоу»
- «Франшиза»
- «Конан О’Брайен должен уйти»
- «Режим»
Кроме того, в среду Warner Bros. Discovery объявила об эксклюзивном соглашении с A24, согласно которому фильмы студии, включая «Присциллу» и «Железный коготь», будут представлены на Max после показа в кинотеатрах.