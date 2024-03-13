Новости Кино 13.03.2024 в 11:01 comment views icon

Третий «Веном» выйдет раньше (октябрь 2024 г.), а продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном «улетело» в 2026 г.

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Третий «Веном» выйдет раньше (октябрь 2024 г.), а продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном «улетело» в 2026 г.

Третья часть франшизы «Веном» наконец-то получила официальное название — «Веном: Последний танец» / Venom: The Last Dance, а также новую дату выхода — 25 октября 2024 года (вместо ранее объявленного 8 ноября).

Детали сюжета Sony все еще держит в тайне — доподлинно известно лишь, что к роли Эдди Брока/Венома вернется Том Харди, также в фильме появятся Джуно Темпл, Чиветел Эджиофор и Кларк Бако.

Келли Марсел дебютирует в проекте как режиссер, также она писала сценарий на основе истории, которую разработала с Харди. Ави Арад, Мэтт Толмах, Эми Паскаль, Хатч Паркер, Марсель и Харди выступают продюсерами.

Первые два фильма («Веном» 2018 года режиссера Рубена Флейшера и сиквел 2021 года «Веном: Карнаж» режиссера Энди Серкиса) вместе заработали $1,3 млрд в прокате.

Тем временем продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза перенесли на осень 2026 года (в первоначальных планах речь шла об октябре 2025-го) — таким образом фильм выйдет через год после выхода нового фильма о Супермене от DC Studios Джеймса Ганна, который запланирован на 11 июля 2025 года.

Первый «Бэтмен» Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли вышел два года назад и собрал $772 млн в мировом прокате. Паттинсон вернется и в продолжении, однако остальной актерский состав неизвестен.

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