У Києві «рівень автомобілізації» вперше перевищив 400 авто на 1000 жителів (в цілому по країні цей показник становить 245 авто на 1 тис. українців)





Як повідомляє AUTO-Consulting, станом на початок 2021 року показник автомобілізації на 1000 жителів Києва вперше перевищив 400 авто і склав 407 авто / 1000 жителів. При цьому, за рік кількість автомобілів збільшилася на 4,1% або майже на 50 тис. автомобілів.

Очікувано Київ є лідером за рівнем автомобілізації серед регіонів України. В цілому по країні цей показник становить 245 авто на 1 тис. жителів. У рейтингу далі за Києвом йдуть Волинська область (314 авто / 1000 жителів), Київська область (311), Запорізька область (300), Кіровоградська область (271) та Рівненська область (269).

Крім того, рівень автомобілізації вище, ніж в середньому по країні (245), зафіксований ще у Вінницькій і Дніпропетровській областях. Практично рівний середньому показнику по країні в Одеській і Харківській регіонах. Серед аутсайдерів — Львівська, Чернігівська та Закарпатська області, де рівень автомобілізації менше 200 авто на 1000 жителів.

Відзначимо, що українські показники рівня автомобілізації все ще значно нижче європейських, однак, Київ до них вже наближається. Наприклад, в Польщі цей індекс відповідає 571 авто на 1 тис. жителів, в Німеччині — 555 авто, в Фінляндії — 604 (але це дані на 2016 рік, наразі поточна ситуація відрізняється в бік збільшення). Поруч з Україною у рейтингу знаходяться Бразилія (249), Сербія (252), Боснія і Герцеговина (236), Антигуа і Барбуда (230), Оман (225). Ну а одним зі світових лідерів за показником кількості авто на 1 тис. жителів є США з рівнем більш ніж 800 авто.

Для того, щоб досягти для прикладу показника Польщі (571 авто), український автопарк повинен скласти 23 млн. автомобілів (при незмінній кількості населення). Для довідки, на сьогодні парк легкових і комерційних авто в нашій країні становить 10,5 млн. штук.

Зазначимо, що у 2020 році українці купили 353,4 тис. б/в автомобілів (це 80% всього авторинку країни) та лише 85,5 тис. нових автомобілів.

Джерело: AUTO-Consulting