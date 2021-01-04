За полный 2020 год украинцы купили 85,5 тыс. новых автомобилей — это всего на 3% меньше, чем годом ранее (Топ-10 брендов возглавили Renault, Toyota и KIA)





Компания «Укравтопром» сообщила, что в декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей — 9801 шт. В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%, а всего за прошлый год украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 3% меньше показателя 2019 года.

В 2020 году шесть из двенадцати месяцев демонстрировали положительную динамику в годовом исчислении январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%). Отрицательный результат формировался в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%), августе (16%), октябре (-6%), ноябре (-17%).

По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично. Однако причиной этого является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто ситуации еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин, которая кардинально изменила структуру спроса на авторынке Украины. В итоге в 2020 году только 20% продаж пришлось на новые автомобили, а 80% — на б/у экземпляры.

По итогам года первое место рейтинга марок на рынке новых легковых авто завоевала Renault — 14,360 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера (на 2% меньше, чем в 2019 году). Самой популярной моделью этой французской марки стал кроссовер Renault Duster — 5,534 регистраций за двенадцать месяцев.

На втором месте Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли на 6% до 13,315 шт. Наиболее популярным автомобилем марки был компактный кроссовер Toyota RAV-4 в активе которого 5,689 регистраций. Третий результат у KIA — 6089 шт. (-20% по сравнению с 2019 годом). Самой популярной моделью бренда ожидаемо стал кроссовер Kia Sportage, который выбрали 5,043 покупателей.

Бренды:

Renault — 14,360 шт Toyota — 13,315 шт KIA — 6,089 шт Skoda — 5,061 шт Hyundai — 4,031 шт Nissan — 3,834 шт. Volkswagen — 3,690 шт Peugeot — 3,037 шт. Suzuki — 2,966 шт. Mazda — 2,844 шт.

Четвертое место украинцы отдали Skoda, приобретя 5,061 автомобилей этой марки, что на 19% меньше, по сравнению с предыдущим годом. Лучшими продажами в линейке Skoda отличилась Octavia — 1,855 шт. Замыкает лидирующую пятерку Hyundai — 4,031 регистрация (-21%). Лидер в продажах марки — кроссовер Tucson с результатом 2280 штук. Также в Топ-10 рынка 2020 года попали: Nissan — 3,834 шт. (-28%); Volkswagen — 3,690 шт. (-21%); Peugeot — 3,037 шт. (+28%); Suzuki — 2,966 шт. (+13%); Mazda — 2,844 шт. (+15%).

Модели-бестселлеры:

Однозначным бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 5,689 регистраций, однако не так уж сильно от него отстали Renault Duster — 5,534 шт. и Kia Sportage — 5,043 шт. (примечательно, что все три модели — кроссоверы).

Источник: Укравтопром