В 2020 году украинцы купили более 350 тыс. б/у автомобилей — это 80% всего авторынка страны (Топ-10 брендов)
Компания «Укравтопром» сообщила, что по итогам 2020 года украинцы приобрели 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей. Только за декабрь на украинские номера перешли более 40 тыс. б/у автомобилей, ввезенных из-за границы (+31% по сравнению с декабрем 2019 года) — большее количество регистраций импортного секонд-хенда фиксировалось 22 месяца назад
С учетом того, что продажи новых автомобилей в Украине за 2020 год составили 85,5 тыс. штук, растаможенные б/у экземпляры заняли 80% первичного рынка легковых авто — то есть 4 из 5 впервые зарегистрированных в прошлом году автомобилей были импортным секонд-хендом.
Самой популярной маркой среди подержанных иномарок ожидаемо стала немецкая Volkswagen — за двенадцать месяцев прошедшего года украинцы привезли и зарегистрировали 58,518 подержанных VW. Второй результат у Ford — владельцами неновых автомобилей этой марки стали 33,811 украинских автомобилистов. На третьем месте Skoda с результатом 28,782 растаможенных и зарегистрированных машин.
Полностью Топ-10 брендов самых популярных в Украине брендов б/у автомобилей выглядит следующим образом:
- Volkswagen — 58,518 шт
- Ford — 33,811 шт
- Skoda — 28,782 шт
- Renault — 27,771 шт
- Opel — 19,668 шт
- Hyundai — 19,402 шт
- Nissan — 18,599 шт
- Toyota — 12,841 шт
- Audi — 12,242 шт
- Mazda — 11,842 шт
Источник: Укравтопром