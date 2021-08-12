У Києві влаштували лівоповоротні велосипедні зони очікування, що покращують видимість велосипедистів на перехресті





Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що на вулицях столиці почали впроваджувати лівоповоротні велосипедні зони очікування. Завдяки ним покращується видимість велосипедистів під час поворотів ліворуч, перелаштування та маневрів на перехресті.

Такі зони покликані зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедів.

«Першу велосипедну зону очікування влаштували на регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал. Промаркована зона з віднесеною вперед стоп-лінією дає змогу виконувати велосипедистам безпечний лівий поворот на перехресті. Зону очікування організували в рамках продовження велосипедної смуги на вулиці Олеся Гончара від вулиці Ярославів Вал до Великої Житомирської. Таким чином велосипедними смугами поєднано площу Перемоги, Львівську площу, Золоті Ворота та вулицю Велику Житомирську. Незабаром такі ж зони очікування для велосипедів будуть облаштовані на вулицях Цитадельній, Бажова та Микитенка», – зазначив Олександр Густєлєв.

Щоб правильно проїхати велосипедну зону очікування, велосипедистам потрібно на червоний сигнал світлофора для повороту ліворуч перелаштуватися з велосипедної смуги на зону очікування перед автомобілями, позначену червоною розміткою, та зайняти положення якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора.

На зелений сигнал світлофора для повороту ліворуч зачекати на велосипедній смузі на червоний сигнал і перелаштуватися на велосипедну зону очікування якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора. При цьому необхідно обов’язково подавати сигнал рукою про напрямок маневру.

У той же час автомобілістам потрібно на червоний сигнал світлофора зупинитись перед першою стоп-лінією біля знаку та розмітки «Стоп». На зелений сигнал світлофора дати можливість велосипедистам виконати лівий поворот, рухатися за велосипедистами, зберігаючи дистанцію.

Зазначимо, що навесні у Києві запропонували створити кілометр захищених велосмуг, відокремивши їх від автомобільних делінеаторами. А упродовж поточного року столична влада обіцяє збільшити веломережу Києва на 100 км. Також нещодавно КМДА запропонувала киянам надавати пропозиції щодо оптимізації дорожнього руху, які будуть враховувати інтереси пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту.

Джерело: КМДА